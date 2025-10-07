Zbog olujne bure upalili alarm za Jadran: Zavižan zabijelio s 16 cm snijega, moguća i slaba kiša

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u utorak očekuje promjenljivo vrijeme. Na Jadranu će prevladavati djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti biti više oblaka uz mogućnost slabih i kratkotrajnih oborina. U Lici se ujutro može zadržati magla.

Vjetar će na kopnu puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će duž obale prevladavati bura. Povremeno će puhati i vrlo snažno, ponegdje s olujnim udarima, osobito prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok će u gorju biti nešto niža.

Foto: DHMZ

Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za cijelu obalu zbog jake bure, koja će mjestimice imati i olujne udare, osobito prema otvorenom moru.

Hladnoća je već pokazala zube na planinskim područjima, pa je tako na Zavižanu u ponedjeljak izmjereno 16 centimetara snijega.

Foto: DHMZ

Stabilnije vrijeme očekuje se u drugom dijelu tjedna. Od srijede do petka na kopnu će prevladavati djelomice sunčano, a na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti je ujutro moguća kratkotrajna magla, no danju će prevladavati suho i mirno vrijeme. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, a na Jadranu će i dalje puhati bura i sjeverozapadnjak. Temperature zraka bit će u laganom porastu, što će donijeti nešto ugodnije jesenske prilike.