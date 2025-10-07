Obavijesti

News

Komentari 2
VREMENSKA PROGNOZA

Zbog olujne bure upalili alarm za Jadran: Zavižan zabijelio s 16 cm snijega, moguća i slaba kiša

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Zbog olujne bure upalili alarm za Jadran: Zavižan zabijelio s 16 cm snijega, moguća i slaba kiša
2
Zagreb: Sjeveroistočni vjetar pojačava osjet hladnoće | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok će u gorju biti nešto niža

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku u utorak očekuje promjenljivo vrijeme. Na Jadranu će prevladavati djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti biti više oblaka uz mogućnost slabih i kratkotrajnih oborina. U Lici se ujutro može zadržati magla.

Vjetar će na kopnu puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će duž obale prevladavati bura. Povremeno će puhati i vrlo snažno, ponegdje s olujnim udarima, osobito prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 16 i 21 Celzijev stupanj, dok će u gorju biti nešto niža.

Foto: DHMZ

Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za cijelu obalu zbog jake bure, koja će mjestimice imati i olujne udare, osobito prema otvorenom moru.

Hladnoća je već pokazala zube na planinskim područjima, pa je tako na Zavižanu u ponedjeljak izmjereno 16 centimetara snijega.

Foto: DHMZ

Stabilnije vrijeme očekuje se u drugom dijelu tjedna. Od srijede do petka na kopnu će prevladavati djelomice sunčano, a na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti je ujutro moguća kratkotrajna magla, no danju će prevladavati suho i mirno vrijeme. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, a na Jadranu će i dalje puhati bura i sjeverozapadnjak. Temperature zraka bit će u laganom porastu, što će donijeti nešto ugodnije jesenske prilike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
Šok u Slavoniji! Ravnatelj škole seksualno uznemiravao učenicu
U PRITVORU JE

Šok u Slavoniji! Ravnatelj škole seksualno uznemiravao učenicu

Slučaj je prijavljen policiji te je ravnatelj uhićen. Odredili su mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025