Zbog plastike s polica povlače omiljenu čokoladu: 'Odmah prestanite s upotrebom'
Na Facebook stranici Halo inspektora objavljeno je da se, zbog plastike, povlače neke Milka čokolade.
Objavu prenosimo u cijelosti.
"ZBOG PLASTIKE OPOZIV "MILKA" ČOKOLADA!
Nakon što se u Njemačkoj objavio veliki opoziv Milka čokolada, sada je i hrvatski Državni inspektorat Republike Hrvatske obavjestio potrošače o opozivu proizvoda MILKA ČOKOLADA KARAMELA 100 g, EAN/MAN: 7622210349675 / 557642, sljedećih rokova trajanja i šarže:
20.02.2026/OSV1252132 & OSV1252133,
21.02.2026 / OSV1252141,
26.02.2026 / OSV1252223,
27.02.2026 / OSV1252231 & OSV1252232 & OSV1252233
zbog mogućeg prisustva stranog tijela (plastični materijal), a kojeg prodaje Müller trgovina d.o.o. Zagreb, a proizvodi Mondelez Deutschland GmbH.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
"Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.
Za sva pitanja možete kontaktirati našu službu za kupce na tel. 01 /3700-100 ili na e-mail: info@mueller.hr ", izvijestili su iz Müllera".
