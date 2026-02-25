Zbog prometa, Sabor kasnio gotovo pola sata

Sasvim neuobičajeno, uz kašnjenje od gotovo pola sata, Hrvatski sabor u srijedu je nastavio svoj rad raspravom o Prijedlogu zakona o priuštivom stanovanju, kašnjenju je 'kumovao' i zagrebački promet, odnosno gužve u njemu.

Predsjedavajući akademik Željko Reiner, čiji su dolazak zastupnici popratili pljeskom, ispričao se zbog kašnjenja kazavši kako je „postalo pravi pothvat“ stići sa Rebra do Sabora, odnosno Črnomerca gdje zasjeda.

„Najiskrenije se ispričavam što kasnimo, ali postalo je pravi pothvat stići sa Rebra do ovdje“, rekao je Reiner zastupnicima.

„U svakom slučaju, uranio“, dobacio mu je iz klupe Miro Bulj (Most) koji je i ranije, dok se čekao Reinerov dolazak, komentirao nastalu situaciju.

Naime, tajnica plenarne sjednice Kristina Omrčen Zadro, zastupnicima, koji su čekali početak rada, prenijela je kako je „gužva u prometu“ i kako će sjednicu voditi Reiner.

„Ja mislio da su pregovori u koaliciji“, dometnuo je Bulj.

Prijedlog zakona o priuštivom stanovanju, koji 'brani' potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačič pobudio je veliko zanimanje među zastupnicima, već sada za raspravu ih se prijavila trećina, a sasvim je izvjesno da taj broj nije konačan.

Zbog činjenice da će rasprava o njemu dugo trajati, o planu usklađivanja zakonodavnih aktivnosti s pravnom stečevinom EU za 2026., Sabor će, umjesto danas, kako je ranije planirao, raspravljati u petak.