Zbog propalog projekta u luci, traže smjene u ŽLU Mali Lošinj

Predstavnici Mjesnog odbora Ilovika, Akcije mladih i Nezavisne liste Ive Rinčić u ponedjeljak su, zbog štete nastale u propalom projektu dogradnje luke Mrtvaške, zatražili smjenu ravnatelja i Upravnog vijeća Županijske lučke uprave (ŽLU) Mali Lošinj.

Zatražili su i da se na dnevni red Županijske skupštine uvrsti i rasprava o radu županijskih lučkih uprava.

Nezavisna vijećnica Iva Rinčić podsjetila je da je javnost 12. kolovoza doznala da je projekt Mrtvaška gotov te da je ugovor s izvođačem radova razvrgnut dva mjeseca prije, 11. lipnja. To je, ocijenila je, znakovito jer se 13. lipnja dogodio pokušaj nasilnog ulaska na gradilište, koji je završilo policijskim privođenjem stanovnika Ilovika.

Dodala je da se i u iduća dva mjeseca postupalo nezakonito i nenamjenski trošio novac pa su tako za srpanj i kolovoz, iako je ugovor s izvođačem raskinut, potpisani ugovori o osiguravanju gradilišta. Istaknula je da još nije poznato koliko će županija platiti penala i tko će odgovarati za razne propuste u projektu.

Glasnogovornik Mjesnog odbora Ilovika Ladislav Radoslović smatra da luka Mrtvaška, nakon što se odustalo od projekta, nije sanirana iako je sanacija službeno provedena.

Mrtvaška sada u znatno lošijem stanju, istaknuo je, dodajući da je građevinski otpad iz iskopa nabacan na put te da mještani ne mogu ili jedva mogu vozilima do mulića kako bi prevezli stvari ili bolesne mještane.

Radoslović je rekao da je vraćena brodska veza Ilovik – Mrtvaška, ali nije vraćen cestovni prijevoz od Mrtvaške do Maloga Lošinja, administrativnog i drugog središta za Ilovčane.

Ustvrdio je da Grad Mali Lošinj, iako je previđen novac za to, ne želi i izbjegava osigurati kopneni javni prijevoz te da se im se sada osvećuje kao i Županijska lučka uprava i župan Komadina.

Ilovčani su se uspjeli izboriti da štetan projekt propadne, istaknuo je, dodajući kako to i nije pobjeda jer bi vlasti trebale biti na strani građana. Smatra da će svi odgovarati i nitko neće izbjeći ruku pravde te da mogu odgađati odgovornost političkim utjecajem, ali se nitko neće izvući.

Županijski vijećnik Akcije mladih Vjekoslav Rubeša smatra da je počinjena višemilijunska šteta za koju nitko nije odgovarao. Ustvrdio je da je šteta zbog privremenog premještanja brodske veze Ilovik – Mrtvaška oko dva milijuna kuna te da je barem dva i pol milijuna kuna potrošeno za nepotrebne radove, desetak milijuna za naknadu izvođaču radova, za navodnu sanaciju oko 200 tisuća kuna, a oko dva milijuna kuna na zaštitare.

"Stoga tražimo smjene u Županijskoj lučkoj upravi te smjenu službenice Almedine Hasić, koja radi na izdavanju građevinskih dozvola, a ako se ništa ne dogodi, poduzet ćemo druge pravne korake", rekao je Rubeša.

Projekt dogradnje luke Mrtvaške, vrijedan više od 80 milijuna kuna, u cijelosti je trebao biti financiran iz EU fondova, no s njim se nisu slagali mještani Ilovika , koji su tražili da im se i tijekom radova osigura brodska veza od Ilovika do Mrtvaške umjesto privremene dulje veze od Ilovika do Maloga Lošinja. Tražili su i da nova riva bude niža kako bi uz nju mogle pristajati i njihove brodice.

