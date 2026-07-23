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ENERGETSKA KRIZA

Zbog rata na Bliskom istoku cijene nafte otišle u nebo

Piše HINA,
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Zbog rata na Bliskom istoku cijene nafte otišle u nebo
Foto: Peter Heiden
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Tržišta su u četvrtak uznemirili napadi Huta na tankere sa saudijskom naftom u Crvenom moru, označivši širenje rata iz Perzijskog zaljeva i na još jedan ključan pomorski koridor

Cijene nafte poskočile su u četvrtak na međunarodnim tržištima nadomak 101 dolar, uz jemensku blokadu saudijskih luka i zaoštravanje iransko-američke borbe za kontrolu Hormuškog tjesnaca.

Barel nafte na londonskom je tržištu poslijepodne bio skuplji za 6,72 dolara nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine i stajao je 100,79 dolara. Na američkom tržištu cijena mu je bila viša za 5,37 dolara i iznosila je 92,20 dolara.

Tržišta su u četvrtak uznemirili napadi Huta na tankere sa saudijskom naftom u Crvenom moru, označivši širenje rata iz Perzijskog zaljeva i na još jedan ključan pomorski koridor.

Pokret koji upravlja sjevernim Jemenom blokirao je u ponedjeljak saudijske luke u Crvenom moru, signalizirajući da bi pošiljke nafte preusmjerene cjevovodom do luke Janbu mogle presušiti.

U noći sa srijede na četvrtak Ansar Allah je objavio da je izveo vojnu operaciju u Crvenom moru čija su meta bili saudijski naftni tankeri ENCELIA i LAYLA, uz obrazloženje da su prekršili zabranu plovidbe.

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Saudijska Arabija mora odlučiti hoće li ukinuti blokadu Jemena i prekinuti intervenciju ili će nastaviti s eskalacijom, poručio je zapovjednik obalnih snaga Jemena Mohammad al-Qadri. 

Jemenska blokada omest će otpremu saudijske nafte iz luke Janbu na Crvenom moru. Saudijski naftni div Saudi Aramco otpremio je iz luke u lipnju čak nekih 4,6 milijuna barela dnevno, zaobilazeći blokirani Hormuz. Još u siječnju bili su iz Janbua otpremali samo nekih 1,3 milijuna barela dnevno.  

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u četvrtak Iranu i jemenskim oružanim snagama "ozbiljnu vojnu odmazdu", uz zaključak analitičara ING-a da nade o primirju blijede.

SAD je i u noći sa srijede na četvrtak izveo zračne napade na mete u Iranu, označivši time dvanaesti ciklus napada koji su poprimili obilježja rata.

Iran je ponovo uzvratio napadima na američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev, s metama u Jordanu i Kuvajtu i poručivši da je Hormuški tjesnac zatvoren za promet. Teheran je brodovima bio odobrio samo koridor uz iransku obalu, a u četvrtak je upozorio da je ruta uz obalu Omana minirana.

Trgovce zabrinjava i obustava utovara kazahstanske nafte na tankere na terminalu konzorcija CPC u ruskoj crnomorskoj luci Novorossiysk zbog napada ukrajinskih dronova, napominju analitičari ING-a.

U lipnju je na terminalu na tankere utovareno oko 1,7 milijuna barela kazahstanske nafte dnevno, napominju. 

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio skuplji za 6,03 dolara i stajao je 94,53 dolara.

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