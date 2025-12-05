Obavijesti

Zbog snijega u Lici zabranjen je promet za dio vozača. Magla stvara probleme u unutrašnjosti

Zbog snijega na pojedinim cestama u Lici zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u petak ujutro. Zbog niskih temperatura je moguća poledica, kao i odroni na cestama u gorskim predjelima.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca i vozi se uz ograničenje brzine.

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da na put ne kreću bez zimske opreme te da poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova.

