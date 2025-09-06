Zagreb otvara 13 novih posebnih odjela za koje su suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih tražili u srpnju. Suglasnosti su počele stizati tek u četvrtak, za pet odjela još nisu stigle
Zbog sporosti Ministarstva 14 djece u Zagrebu nema mjesto u posebnom razrednom odjelu...
Nastava počinje za doslovno dva dana, a dio roditelja u Zagrebu je tek u četvrtak i petak saznao u koju će im školu ići dijete. Da bi situacija bila apsurdnija, radi se o roditeljima djece s poteškoćama koja su dobila rješenja za pohađanje posebnih razrednih odjela. No zbog sporosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, pet škola od 13 u kojima se otvaraju nova razredna odjeljenja još nisu dobile suglasnost Ministarstva, iako su zahtjeve poslale još u srpnju.
