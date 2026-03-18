Zbog štrajka otkazali preko 440 letova iz zračne luke u Berlinu

Zbog štrajka osoblja u srijedu su otkazani svi letovi iz zračne luke Berlin/Brandenburg, priopćili su predstavnici sindikata zaposlenih u javnim službama. Zatvaranjem zračne luke otkazano je preko 440 letova, a pogođeno je 57.000 putnika. Uprava zračne luke priopćila je da su terminali od ranog jutra uglavnom prazni zbog toga što su zrakoplovne kompanije unaprijed obavijestile svoje putnike o ukidanju letova.

- Obustava rada je, kako je planirano, započela rano ujutro, a trajat će do kraja radnog dana - priopćio je Verdi, najveći njemački sindikat zaposlenih u javnim službama.

Foto: Christian Mang

U štrajk je stupilo oko 2000 zaposlenih u službama poput vatrogasne ili kontrole prometa. Zaposleni u službama osiguranja nisu u štrajku, ali je unatoč tomu zračna luka zatvorena zbog, kako je priopćeno, nemogućnosti osiguravanja nesmetanog otpravljanja letova.

Berlinska zračna luka otkazuje svih 445 planiranih letova zbog štrajka

Senat grada-savezne pokrajine Berlin je od strana u pregovorima o kolektivnom ugovoru zatražio da što prije pronađu zajedničko rješenje kako promet ne bi dalje trpio. Sindikat Verdi za zaposlene traži šesto posto povećanje plaća te dodatni neradni dan za svoje članove.

Uprava Zračne luke Berlin/Brandenburg je kritizirala jednodnevni štrajk kao „nesrazmjernu mjeru“ te ukazala na ionako otežan zračni promet zbog rata u Iranu.

Ovo je jedan u nizu štrajkova koji su ove godine pogodili zračni promet u Njemačkoj. Samo u ožujku su štrajkali piloti Lufthanse i zemaljsko osoblje iste kompanije.