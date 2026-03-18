Fuchs: Nema razloga za štrajk, ali ni za prosvjede sindikata

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je u srijedu kako nema razloga za sindikalne prosvjede, kao niti za štrajk, ističući kako plaće zaposlenih u obrazovanju i znanosti nisu nikada rasle kao za vrijeme vlada premijera Andreja Plenkovića.

"S pozicije Ministarstva nikad nije bilo većih ulaganja u sustav obrazovanja u svim segmentima", izjavio je Fuchs nakon sjednice Vlade.

Referirao se i na sindikalne tvrdnje o nezadovoljstvu komunikacijom s Vladom i nadležnim ministarstvom. "Nisam siguran da je potrebno organizirati tako velike prosvjede s obzirom na to da komunikacija postoji na određeni način, postojala je i ranije, zastala je zbog organiziranog štrajka i procesa mirenja. Također i zbog prijepora oko pravilnika o ocjenjivanju u sustavu javnih službi, a posebice u sustavu odgoja, obrazovanja i znanosti", istaknuo je Fuchs.

Ne zna, kaže, zašto se to ponovno treba polemizirati 'jer je stav u konačnici bio potpuno jasan da Vlada neće primjenjivati pravilnik o ocjenjivanju i neće biti donesen bez izravne suradnje sa sindikatom, odnosno izaći ćemo iz tog problema kada se za to steknu uvjeti'.

I dalje smo na toj poziciji, ispoštovali smo tu odredbu i Pravilnik se ne primjenjuje u sustavu odgoja i obrazovanja, naglasio je.

"Obnovit ćemo razgovore o granskim kolektivnim ugovorima, čekali smo da se završe pregovori oko osnovice, javne službe nisu prihvatile ponuđeni rast osnovice po modelu 1 plus 1 plus 1. Kao i svaki puta do sada kada Vlada donese osnovicu onda se ona primjenjuje i za njih i onda to u nekoj varijanti ostavlja mogućnost za pokretanje određenih akcija", rekao je ministar.

Nastavit ćemo razgovore planiranim tempom, najprije vjerojatno u visokom školstvu, o tome ćemo još odlučiti, najavio je Fuchs napomenuvši da se sve odredbe granskog kolektivnog ugovora koji je istekao primjenjuju, odnosno isplaćuju, do potpisivanja novog i zaposlenici ne trpe nikakvu štetu niti imaju razloga za prosvjed.

Upitan o mogućem štrajku rekao je kako mu osobno nije na vidiku, ali da on o tome ne odlučuje.

Ne vidi, kaže, razlog za štrajk kao što ga nije bilo ni posljednji put kada je do štrajka došlo, a pogotovo sada u situaciji ukupnih globalnih geopolitičkih i gospodarskih zbivanja u svijetu s ratovima i energetskim krizama.

"Pokretati štrajk i tražiti korekcije u takvim uvjetima kada Vlada donosi takve mjere da zaštiti stanovništvo i zaposlene da ne trpe posljedice tih zbivanja mislim da nije u redu", ocijenio je Fuchs.

Ružić: Komunikacija sa sindikatima više nego zadovoljavajuća

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić ocijenio je da je komunikacija sa sindikatima više nego zadovoljavajuća i izrazio nadu da će kroz razgovor, a ne štrajk naći rješenje svih problema.

"Moramo biti svjesni i moram apelirati na razum i solidarnost na sve struke i područja rada gdje neke struke moraju imati razumijevanje i za druge. Odgoj i obrazovanje su vrlo bitni, ali postoje i druge koje nemaju benefite koji nisu samo financijski, a koje prosvjetni radnici ipak uživaju tako da moramo uskladiti sve interese. Nadam se da štrajk neće biti opcija i da radna prava neće biti paravan za politiziranje i da otvoreni dijalog nema alternative", poručio je Ružić.