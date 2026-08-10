Zbog suše u gotovo 70 posto Francuske na snazi restriktivne mjere pri korištenju vode

U gotovo 70 posto Francuske na snazi su mjere restrikcije kada je posrijedi potrošnja vode, zbog velike suše prouzročene opetovanim toplinskim valovima koji zemlju pogađaju posljednja tri mjeseca, objavila je u ponedjeljak vlada dodavši da će se u srijedu zbog toga održati krizni sastanak.

"Dok Francuska prolazi kroz iznimno intenzivno sušno razdoblje, učinci klimatskih promjena i dalje pogoršavaju situaciju s vodnim resursima i zalihama vode", a na "gotovo 70 posto francuskog teritorija na snazi su restriktivne mjere kada je posrijedi korištenje vode", stoji u objavi ministarstva za ekološku tranziciju.

Od 9. kolovoza je 99 francuskih departmana, odnosno cijeli europski dio Francuske koji obuhvaća europsko kopno i obližnje otoke u Atlantskom oceanu, La Manche i Sredozemlje, uključujući i Korziku, ali bez prekomorskih departmana i teritorija, u pripravnosti. Među njima je 67 departmana u kriznom stanju, što je najviša razina pripravnosti, a 21 je u pojačanoj pripravnosti.

Kada je na snazi krizno stanje voda je rezervirana za prioritetnu namjenu: za zdravstvo, civilnu sigurnost, vodu za piće i higijenske potrebe. Od razine pripravnosti i razine pojačane pripravnosti nadalje restrikcije se odnose na zalijevanje vrtova i zelenih površina, punjenje bazena vodom, pranje automobila i navodnjavanje usjeva.

Dana 27. srpnja ministrica za ekološku tranziciju Monique Barbut objavila je da je "opskrba pitkom vodom problematična u nekoliko područja, odnosno u 47 francuskih departmana", dok ih je u 62 proglašeno krizno stanje. Precizirala je da "povremena ograničenja u opskrbi vodom iz slavine" već pogađaju "više od 30.000 ljudi u 80 općina".

Stoga su se spomenuta domaćinstva pitkom vodom morala opskrbljivati "cisternama ili vodom iz boca".

U srijedu je predviđen ministričin sastanak s članovima Odbora za hidrološka predviđanja i praćenje (CASH), kao i s regionalnim prefektima.

Raspravljat će se o problemima koje je je prouzročila dugotrajna suša.

Svrha sastanka je zajamčiti ažuriran pregled hidrološke situacije u cijeloj zemlji, kao i "posljedice ove situacije kada su posrijedi različite namjene korištenja voda u različitim regijama. Naglasak će se staviti i na utjecaj suše na floru i faunu", objavila je vlada.