VIDEO Munje zapalile požare na Hvaru i Braču: 'Dio je ugašen, lovimo ih prije promjene vjetra'

Nakon grmljavinskog nevremena na Hvaru su izbila čak dva požara, jedan u šumi kod Pinusa, a drugi iznad uvale Vira. Kako doznajemo, oba požara uzrokovana su udarom groma - jedan je saniran, a drugi još uvijek negdje tinja te ga vatrogasci trenutno pokušavaju locirati.

Požar u Milni | Video: čitatelj/24sata

- Na terenu je šest vozila i 20 vatrogasaca - javili su kratko iz DVD-a Hvar.

Udar groma tijekom nevremena uzrokovao je i požar na području općine Milna na Braču. Vatrogasci su na terenu, ali požar još nije pod kontrolom.

Zbog udara munja izbili požari | Video: čitatelj/24sata

Na intervenciju su pozvane brojne snage s otoka kako bi ga ugasile prije nego iznova počne puhati vjetar.