'Zbog udbaške komunističke elite zapošljava se preko veze'

Ostat će nam pusta zemlja naša ako ne dignete glas protiv Ovršnog zakona. Rastrošnost političara je prevelika, to tjera mlade van, stoji u jednom od pisama koje je pročitao sisački biskup Vlado Košić u subotu u propovijedi na misi povodom blagdana Sveta tri kralja, piše Dnevnik.hr.

Pisma o aktualnim temama u hrvatskom društvu koja je na propovijedi čitao dobivao je, kaže, od vjernika.

- Za Vladu demografija treba biti prioritet broj jedan. S time je povezana i otvorenost koju Vlada treba pokazati prema onim Hrvatima koji su otišli u inozemstvo - oni bi trebali imati veću ulogu u politici i gospodarstvu. Nije li sramotno da tri milijuna ljudi ima samo 3 zastupnika u Saboru - zapitao se s oltara Košić.

Kazao je kako o problemu iseljavanja mediji jedva da izvještavaju.

- Tko je kriv za iseljavanje? Mediji o tome jedva izvještavaju, a kao da potiču mlade da odu. Naravno političke elite koje su se izmjenjivale na vlasti odgovornije su za demografsko propadanje, ljudi su razočarani. Udbaška komunistička elita dovela je do toga da se čak i čistačice zapošljavaju preko veze. Zato nam je potreban zakon o lustraciji, i promjena izbornog zakona koji bi dao šansu svima, a ne da se samo izmjenjuju iste opcije - kazao je.

Tema problema granice sa Slovenijom, smatra biskup, namjerno je ubačena kako se ne bi bavilo stvarima koje su bitne. Stoljećima se, naglasio je, zna gdje je granica.

Dotaknuo se i aktualne teme vezane za vjeroučitelja Krešimira Bagarića kojega se tereti za javno pozivanje na nasilje i mržnju.

- To je bio apsolutno neprihvatljiv govor, ali vjeroučitelja nije trebalo linčovati dok se ne dokaže da je to izgovorio. No, odmah isti dan oglasili su se i ministarstvo i DORH - kazao je.

Košić je u propovijedi rekao i da su glavni mediji u Hrvatskoj "mahom protucrkveni" te da traže materijal za linč, a kao takav im je poslužio i vjeroučitelj iz Zagreba. Mislio je na Krešimira Bagarića koji je 29. listopada na satu vjeronauka učenicima osmog razreda, između ostalog, pričao da bi trebalo ubiti Stjepana Mesića i Ivu Josipovića te Vesnu Pusić.

Upravo u vrijeme služenja mise objavljeno je da je Krešimir Bagarić pušten iz pritvora.