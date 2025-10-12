Moldavska obavještajna služba je objavila: "Te su osobe trebale sudjelovati na događaju s nejasnim organizatorima, bez transparentnosti financiranja i sumnjivih veza s kriminalnom skupinom..."
Zbog veza s Rusima, Moldavci su ih krajem srpnja protjerali. Sad ih je ugostio Bartulica...
Veliki je skup ekstremnih konzervativaca u Dubrovniku ovog vikenda organizirao Stephen Nikola Bartulica, zastupnik stranke DOMiNO u Europskom parlamentu i političar kojeg je u izbornoj noći prošle godine Ferrarijem vozio osuđenik za pokušaj ubojstva (a isti je kasnije uhićen zbog nedozvoljenog držanja oružja i sumnji da planira napad na člana Vlade).
