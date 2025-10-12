Obavijesti

RUSKA VEZA ZA BARTULICU PLUS+

Zbog veza s Rusima, Moldavci su ih krajem srpnja protjerali. Sad ih je ugostio Bartulica...

Piše Alen Galović,
Zbog veza s Rusima, Moldavci su ih krajem srpnja protjerali. Sad ih je ugostio Bartulica...

Moldavska obavještajna služba je objavila: "Te su osobe trebale sudjelovati na događaju s nejasnim organizatorima, bez transparentnosti financiranja i sumnjivih veza s kriminalnom skupinom..."

Veliki je skup ekstremnih konzervativaca u Dubrovniku ovog vikenda organizirao Stephen Nikola Bartulica, zastupnik stranke DOMiNO u Europskom parlamentu i političar kojeg je u izbornoj noći prošle godine Ferrarijem vozio osuđenik za pokušaj ubojstva (a isti je kasnije uhićen zbog nedozvoljenog držanja oružja i sumnji da planira napad na člana Vlade).

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima
KRIZA DRŽAVE?

Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima

NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)
STRAVA

Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, u kući na koprivničkom području, verbalno i fizički sukobila s članom obitelji (78), koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo

