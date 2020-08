Zbog virusa odlaze i Austrijanci: 'Ovo je trebalo biti ljetovanje iz snova, a pretvorilo se u pakao'

Od četiri austrijske obitelji s kojima smo jučer razgovarali u Puli, tri su ljutito pakirale kofere nakon što je Austrija objavila da se njihovi državljani mogu vratiti doma bez Covid-testa ili karantene samo do 17. kolovoza

<p>Prvo su doma morali Talijani, sad odlaze Austrijanci, a svojim odlaskom prijete i susjedi Slovenci.</p><p>- Ovo nam je trebalo biti ljetovanje iz snova, a pretvorilo se u pakao. Odlazimo, što drugo da radimo? - rekao nam je jučer Austrijanac <strong>Johann</strong>, koji se s obitelji odmarao u Puli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>Od četiri austrijske obitelji s kojima smo jučer razgovarali u Puli, tri su ljutito pakirale kofere nakon što je Austrija objavila da se njihovi državljani mogu vratiti doma bez Covid-testa ili karantene samo do ponedjeljka, 17. kolovoza.</p><p>Neslavni rekord u Hrvatskoj danas je opet oboren. U zadnja 24 sata potvrđeno je 208 novih slučajeva zaraze korona virusom, objavio je Nacionalni stožer. Broj trenutno aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je 961. Preminula su dva čovjeka. Zbog eskalacije situacije s korona virusom, Austrija je jučer proglasila najviši stupanj sigurnosnog rizika za putovanja u Hrvatsku. Na taj način Austrija se nada izbjeći veliku smjenu turista koja se očekuje ovoga vikenda.</p><p>- U Hrvatskoj sam na krstarenju već jedan tjedan. Danas smo doznali da je naše ministarstvo izdalo upozorenje da bi se trebali vratiti nazad u Austriju. Mi se ovdje osjećamo sigurno. Ne vjerujem da je ovdje išta opasnije nego li u Beču ili bilo gdje u Austriji. Nastavljam s godišnjim odmorom na ovom prekrasnom brodu još osam dana i u Austriju me jedino mogu vratiti na silu, uz pomoć policije – priča nasmijani <strong>Rainhard </strong>iz Austrije koji nastavlja krstarenje po Jadranu.</p><p>Uz Austriju je i <strong>Jelko Kacin</strong>, glasnogovornik slovenske vlade, najavio da će i oni staviti Hrvatsku na crvenu listu. No u petak je postao tema na društvenim mrežama nakon što je objavljeno da je tom zabranom zaprijetio nakon što se vratio s ljetovanja u Hrvatskoj. Fotoreporteri su ga zatekli ispred njegove vile u naselju Klimno na Krku.</p><p>Kacin je kazao kako bi Slovenija službenim hrvatskim brojevima sigurno mogla dodati one infekcije koje su zabilježene u Sloveniji i koje se uvoze iz Hrvatske.</p><h2>Slovenci zabrinuti </h2><p>- Ti su hrvatski brojevi puno veći. Ključna činjenica je da oni testiraju manje od nas. Sve nas brinu rezultati testiranja, sve je više importiranih slučajeva iz Hrvatske - rekao je Kacin i dodao da će se Hrvatska “brzo naći na crvenoj listi” s obzirom na to da je “previše slučajeva zaraze među turistima”.</p><p>Kacin nije želio reći može li se Hrvatska naći na crvenoj listi Slovenije već sljedećeg tjedna. Neke od blažih varijanti koje su iznosili su preporuka svim mlađima koji se vraćaju iz Hrvatske da se na 14 dana samoizoliraju zbog starijih, ali i zbog početka školske godine. Oštrije mjere obuhvaćale bi ulazak iz Hrvatske samo uz predočenje negativnog testa ili izdavanje rješenja o 14-dnevnoj karanteni.</p><p>- To će odrediti brojevi zaraženih - zaključio je Kacin. O svemu se oglasio i ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak.</strong></p><p>- Imamo 10 županija koje na 100.000 stanovnika imaju incidenciju nižu od 10 zaraženih u 14 dana. To je, prema slovenskim kriterijima, zelena zona. Imamo dvije županije u crvenoj zoni, više od 40 zaraženih u 14 dana na 100.000. To su Splitsko-dalmatinska i Vukovarsko-srijemska. Grad Zagreb je u žutoj zoni. Što se tiče usporedbe naše situacije s drugim zemljama EU, točno smo u sredini, 13. smo zemlja po incidenciji.</p><p>Treba uspoređivati konkretne brojke, stope zaraženosti. Imamo bolju situaciju nego naši istočni i južni susjedi. Osim toga, incidencija i broj zaraženih zadnjih dana raste u svim zemljama zapadne Europe. Većina njih su mlađi ljudi koji su se vratili s ljetovanja, njih oko dvije trećine su bili na moru i boravili su na većim okupljanjima - rekao je ravnatelj HZJZ-a.</p><h2>'Radili smo jedan dan' </h2><p>Najviše ljudi zarazilo se u noćnim klubovima. Neki su odlučili zatvoriti svoja vrata, no među njima zasad nema onih su i najproblematičniji. Ti još rade. Vijest o zatvaranju objavio je popularni makarski klub Makarana Bar. Osim njih vrata su zatvorili splitski klub Vanilla, ali i ugledni Revelin u Dubrovniku.</p><p>- Bili smo zatvorili klub još u ožujku. U petak nam je bila prva radna večer ove sezone. Zaposlili smo i 30 novih radnika, a tijekom pandemije nitko od naših zaposlenika nije dobio otkaz. Jednu večer smo samo odradili, ali zdravlje naših zaposlenika, ali i gostiju, na prvom nam je mjestu - rekao nam je <strong>Marko Plavčić</strong>, voditelj odnosa s javnošću noćnoga kluba Revelin.</p>