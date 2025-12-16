Zbog visokih cijena blagdanski stol će biti mršav ove godine

Inflacija: latinski - inflatio, napuhivanje, nadimanje. Definicija navodi da je inflacija ekonomski proces kontinuiranog rasta cijena, odnosno kontinuiranog opadanja vrijednosti novca, posljedica neravnoteže u gospodarstvu. I ako je nešto u Hrvatskoj već nekoliko godina stabilno, to je upravo inflacija. S druge strane, ako slušate vladajuće, inflacija je banalna, trenutačna smetnja koja se događa nizom apstraktnih okolnosti. Tvrde nam da nikad bolje nismo živjeli. Govore nam i kako inflacija usporava. Serviraju nam tamo neke brojke i ljubazno objasne da smo sve umislili i da je inflacija tričavih dva, tri posto. Taj tren sigurno pomislite da smo konačno spašeni. Jer gospodarstvo cvjeta. Onda ugasite televizor i vratite se u bolnu stvarnost. Nikad nismo živjeli gore.

