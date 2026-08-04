Zbog visokih temperatura došlo do izmjena protokola u Kninu: Evo što građane očekuje...

U Kninu su u tijeku završne pripreme i generalne probe za obilježavanje 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja, piše Dnevnik.hr. Pristižu branitelji i građani iz cijele Hrvatske koji žele sudjelovati u službenoj ceremoniji. Zbog visokih temperatura nastale su male izmjene u protokolu. Sveta misa bit će nakon tradicionalne budnice ulicama Knina. Održana je generalna proba na terenu NK Dinara i na Kninskoj tvrđavi.

- Nakon generalne probe kao što ste rekli sve je spremno za sutrašnju svečanost. Trenutno se još dotjeruju određene stavri, ali načelno je sve spremno - rekao je brigadni general Željko Ljubas.

- Što se tiče vojnog dijela koji započinje završetkom centralne svečanosti moći ćete vidjeti prikaz sposobnosti hrvatske vojske i policije. Početak imamo zajedničkim skokom što uvijek simbolizira naše zajedništvo Domovinskog rata, nakon toga program Krila oluje, nakon toga prikaz sposobnosti specijalnih snaga vojske i policije. Ono što je rlo zanimljivo je prikaz sposobnosti borbenog aviona Rafale - rekao je te dodao da je kao branitelj ponosan što je bio dio toga vremena.

- Ja bih ovu priliku iskoristio da čestitam svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u Oluji i također svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u svim operacijama koje su bile uvod i potpora za Oluju - kazao je Ljubas i dodao da svečanost započinje vrlo rano.

- Na stadionu će biti dovoljno mjesta za sve koji dođu na centralnu svečanost - kazao je.