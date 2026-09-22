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STANJE NA CESTAMA

Zbog vjetra samo osobni auti smiju voziti kod Svetog Roka

Piše HINA,
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Zbog vjetra samo osobni auti smiju voziti kod Svetog Roka
Foto: HAK
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Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik) između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak za ostale skupine je državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina

Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK), a povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik) između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak za ostale skupine je državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, omiška obilaznica (DC553) i Paški most (DC106).

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Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti DC99 između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-Križišće i Dubrovačkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle odnosno I. skupinu vozila.

Kolona vozila na autocesti A4 na prilazu zoni radova između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba duga je kilometar, a veća je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (autocesta A3 Bregana-Lipovac)) između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane i vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje.

Zbog provjere vatrodojavnog alarma prekinut je promet u obje cijevi tunela Sv. Rok na autocesti A1, a zbog predmeta na autocesti u tunelu Plasina na kolniku u smjeru Dubrovnika promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h, a.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

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