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VIDEO Nisu ih vidjeli? Teretni brod pokosio kinesku ribaricu

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO Nisu ih vidjeli? Teretni brod pokosio kinesku ribaricu
Foto: X.com
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Brodovi su se sudarili u jednom od najprometnijih pomorskih područja na svijetu, kada je teretni brod udario u kineski ribarski brod. Istraga je u tijeku

Uznemirujuće snimke sudara velikog teretnog broda i kineskog ribarskog broda u blizini Singapura počele su kružiti društvenim mrežama. Kako navode azijski mediji, sve se odvijalo prošlog četvrtka u jednom od najprometnijih pomorskih područja na svijetu.

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Prema snimci mornara kineskog ribarskog broda Luqing Yuanyu 108 vidi se kako nekoliko članova posade stoji uz bok plovila i promatra veliki brod koji im se približava s krme. Riječ je o brodu za prijevoz rasutog tereta First Margaux, koji je u trenutku nesreće isplovljavao iz Singapura i plovio prema Malajskom tjesnacu, prenosi CNA.

Kako se teretni brod sve više približavao, jedan od članova posade kineskog broda počeo je mahati prema ostatku posade kako bi upozorio na opasnost. No u jednom trenutku pramac broda First Margaux udara u desni bok ribarskog broda. Nakon sudara na snimci nastaje kaos. Velika količina mora počinje prodirati u kinesko plovilo, koje se zbog udara naginje na bok.

Članovi posade hvataju se za ogradu i druge dijelove broda kako bi zadržali ravnotežu dok se plovilo naginje. Snimka završava dok se situacija prividno stabilizira, no iz pozadine se i dalje čuju povici članova posade.

Prema informacijama koje je objavio Maritime Executive, First Margaux napustio je sidrište na istočnoj strani Singapura i kretao se prema zapadu, odnosno prema Malajskom tjesnacu. Kineski ribarski brod navodno je otprilike u isto vrijeme napustio sidrište u blizini Sentose i krenuo prema jugu.

Singapurska pomorska i lučka uprava zasad prikuplja informacije o incidentu. AsiaOne je od nadležnih tijela zatražio dodatne informacije o sudaru i stanju posade kineskog broda.

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