Zbog Zagrebačkog maratona, u subotu izvanredna organizacija prometovanja ZET-a

Tramvajska linija 13 prometovat će samo do početka maratona, linija 14 prometovat će prije i nakon utrke, a sve ostale tramvajske linije, osim linija 9 i 15, vozit će izmijenjenim trasama, najavili su iz ZET-a.

Linija 2 vozit će trasom "Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Žitnjak - Savišće", linija 4 trasom "Savski most - Glavni kolodvor - Borongaj", a linija 5 "Prečko - Ulica grada Vukovara - Žitnjak".

Tako će i linija 6 voziti izmijenjenom trasom "Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Sopot", linija 7 "Savski gaj - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova - Trg žrtava fašizma", a linija 11 "Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj".

Linija 12 prometovat će na trasi "Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Žitnjak", a linija 17 "Prečko - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj".

Bit će uspostavljene i izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa.

One će na relaciji "Dubrava - Borongaj" i "Kaptol - Mihaljevac" biti u prometu od 13 do 21 sat, dok će linija "Črnomerec - Magazinska" prometovati od 15 do 21 sat.

Utrka je uvjetovala i izmjene u prometovanju redovnih autobusnih linija 139, 141, 146, 148, 150, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 226, 227, 228, 230 i 232, priopćili su iz ZET-a i zamolili korisnike za razumijevanje.

