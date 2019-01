Zbogom doktoru za mamurluk: Preminuo Stewart Adams (95)

Dr. Stewart Adams, koji je u borbi protiv svog mamurluka otkrio da lijek protiv bolova ibuprofren djeluje, umro je u 95. godini, prenosi u četvrtak BBC.

Adams je više od deset godina sudjelovao u ispitivanju tog lijeka i čekao još sedam kako bi bio prihvaćen. Istraživačkom odjelu korporacije Boots priključio se nakon studiranja farmacije na sveučilištu u Nottinghamu.

Adams je 2015. otkrio BBC-ju da mu je prva konzumacija lijeka razbistrila glavu kako bi mogao održati govor. Sin Chris u srijedu je potvrdio smrt svog oca.

Profesor Kevin Shakesheff sa sveučilišta u Nottinghamu istaknuo je kako je Adamsova karijera i doprinos pacijentima 'inspirativan', piše BBC.

- Ostat će upamćen po svojim uspjesima u stvaranju jednog od najvažnijih sredstava protiv bolova na svijetu no i kao kod mnogih inspirativnih ljudi, po tome što se vraćao nakon niza neuspjeha u ranijim kliničkim testiranjima prije nego što je sa svojim timom stvorio ibuprofen - kazao je.

