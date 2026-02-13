Obavijesti

KRAJ ERE PLUS+

Zbogom, NAMA!: 'Odrastali smo s tom trgovinom, a sad su od nje ostale samo prazne police'

Piše Luka Safundžić,
Zbogom, NAMA!: 'Odrastali smo s tom trgovinom, a sad su od nje ostale samo prazne police'
storyeditor/2026-02-13/PXL_HSYJB_270126_145446353.jpg | Foto: Josip Bistrović/PIXSELL

Nakon 140 godina zagrebačka Nama zatvorila je vrata. Zagrepčani: ‘U Namu sam se išao odmarati’. Novi vlasnici nisu otkrili što će biti u ovom prostoru

Bit će mi žao, ja sam odrasla s Namom. Imam lijepa sjećanja, kad sam bila mala, dolazila sam s mamom, jednom sam se tu prije 70-ak godina izgubila, kad sam bila curica, ali uvijek sve najljepše o Nami. Tim riječima Vesne najbolje se može opisati dan u kojem se spušta zastor nad jednom od najdugovječnijih zagrebačkih trgovačkih priča.

