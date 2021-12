U trgovini na Poljičkoj cesti u Splitu Željko Đekić (54) je izbo ženu koja je kasnije preminula. Brutalnom ubojstvu svjedočio je u utorak novinar Zdravko Reić. U srijedu je za Slobodnu Dalmaciju ispričao kako ga je supruga poslala u trgovinu da kupi neke stvari te da je dok je uzima kruh čuo urlik.

- To je bio jauk, samrtni, krik. Zaprepastio sam se, nisam bio svjestan što se događa, čuo sam ljude koji su počeli vikati: “Zovite hitnu!”. U prvi trenutak sam mislio da neko ima napad, ni slučajno nisam mogao zamisliti što se događa. Vidio sam stare žene kako trče prema blagajni, stravično je bilo. Onda su rekli: “Netko je probo ženu nožem!”. Čuo sam iza police kraj koje sam se nalazio da viče: “Nije mi dala tri mjeseca da vidim sina!”, poslije sam shvatio da je to ubojica jer je isto to vikao i kasnije dok su ga držali prikovanog o pod. Čuli su se brojni povici, svi su bili na rubu histerije. Čuo sam da jedna žena ponovno zove Hitnu: “Kad ćete doći?”, a onda je netko povika: “Krenuli su!”. Prošao sam prema blagajni i tada sam vidio iza police kako leži ženska osoba u krvi - kaže Reić.

Dodaje kako je pored nje vidio tri mladića koji su napadača bacili na pod i prikliještili. Tada je do njih dojurio i zaštitar i pomogao im.

- Čuo sam da jedna žena kaže: “Ubo je nožem tri puta!”, onda je jedan muškarac viknuo: “Nije tri nego četiri puta!”. Napadač se otimao te su ga jače pritisnuli o pod. Cijelo vrijeme je vikao istu stvar, jedan od kupaca koji je stajao blizu kazao mu je: “Đubre jedno, što si napravio!”. Došla je Hitna pomoć te su odmaknuli napadača kako bi medicinska ekipa imala više mjesta.Cijelo vrijeme su ležali na njemu. Na prvi pogled se vidjelo kao su ljudi iz Hitne jako zabrinuti stanjem žene, stavili su je na nosila i iznijeli. Gotovo u istom trenutku banula je policija te je netko od njih povikao: ”Svi van i zatvorite butigu!”.

Nastala je strka, radile su dvije blagajne, a nitko nije želio izaći bez da plati artikle koje je uzeo. Hitno su otvorili još dvije blagajne da ubrzaju protok ljudi. Kraj mene je prošla žena koja je sve vidjela, bila je uplakana i nekontrolirano je ponavljala:” Ajme ubija je! Ajme ubija je!”. Žene i muškarci su plakali, to je bilo jako potresno. Spustio sam se u garažu, bio sam u strašnom stresu tako da sam jedva vozio. To može uraditi samo životinja - kazao je Zdravko Reić.