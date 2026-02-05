Zdravoj ženi u Austriji greškom odstranili dio pluća: 'Sada ima ožiljak od 15 centimetara'

Austrijski zdravstveni sustav potresa novi, zastrašujući skandal. Nakon što je nedavno otkriveno da je mladoj ženi u Linzu greškom odstranjena maternica, sada je u javnost dospio slučaj 48-godišnjakinje iz Graza kojoj je zbog lažne dijagnoze raka uklonjen dio potpuno zdravih pluća. Posljedice su za nju doživotne, a slučaj otvara ozbiljna pitanja o pouzdanosti medicinskih procedura, pišu Kronen Zeitung.

Drama je za 48-godišnju pacijenticu započela u rujnu 2024. godine kada je primljena u državnu bolnicu LKH Graz II s visokom temperaturom, groznicom i teškom slabošću. Liječnici su naručili CT prsnog koša koji je pokazao upalne promjene, ali, kako navode austrijski mediji, bez jasnih naznaka tumora. Unatoč tome, odlučili su uzeti uzorak tkiva za biopsiju. Nekoliko dana kasnije stigao je histološki nalaz koji je promijenio sve - adenokarcinom, odnosno rak pluća. Liječnici su joj savjetovali hitnu operaciju, a žena je, u strahu od smrti, prije zahvata napisala i oproštajna pisma obitelji.

"Nikada niste imali rak"

Kako bi izbjegla dugo čekanje, operacija je obavljena u privatnoj klinici. Tek nakon što je dio pluća uklonjen, stigao je šokantan obrat. Analiza odstranjenog tkiva potvrdila je da u njemu nikada nije bilo kancerogenih stanica. Organ je bio zdrav, zahvaćen samo upalom zbog koje je i potražila pomoć. Njezina odvjetnica Karin Prutsch-Lang opisala je teške posljedice s kojima se klijentica danas nosi.

​- Mojoj klijentici odstranjen je dio zdravog organa zbog pogrešnog nalaza - izjavila je.

Žena danas ima ožiljak dug 15-ak centimetara, pati od trajne utrnulosti i znatno smanjene fizičke izdržljivosti. Najteže su, ipak, psihičke posljedice - trauma i anksioznost zbog nepotrebne operacije i suočavanja sa "smrtnom presudom" koja se pokazala lažnom.

Niz opasnih pogrešaka

Ovaj slučaj dogodio se nakon sličnog skandala u Gornjoj Austriji, gdje je 30-godišnjoj ženi zbog zamjene uzoraka tkiva postavljena dijagnoza agresivnog raka, nakon čega su joj u Sveučilišnoj klinici Kepler u Linzu odstranjeni maternica, jajnici i jajovodi. Oba slučaja pokrenula su istrage i potaknula raspravu o sigurnosti pacijenata i kontrolnim mehanizmima u austrijskim bolnicama. Bolnica u Grazu zasad se ne oglašava o detaljima, pozivajući se na sudski postupak koji je u tijeku.