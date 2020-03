Zdrpi i briši u Zagrebu: Lopovi došli i pokupili stotine parfema

Manje od minute trajala je kriminalna ekspedicija trojice lopova koji su 19. veljače pobjegli s plijenom iz poslovnice Bipe u Novom Zagrebu. Očajne radnice mogle su jedino gledati.

U redakciju 24sata došla je ekskluzivna snimka osobito drskog pothvata tri mladića koji su u 20.47 sati, 13 minuta prije zatvaranja, ležerno ušetali u trgovinu u zgradi Mamutica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sva trojica su prije ulaska nabili kapuljaču na glavu te su lice od prepoznavanja dodatno prekrili šalovima. Prošli su pored blagajni i nisu ih pokušali obiti kako bi došli do novca. Rasporedili su se uz svjetleću policu s parfemima i počeli svoju lopovsku gozbu.

Prvi mladić bio je odjeven u potpuno crnu odjeću, a na nogama je imao plave tenisice. Do ostakljene stalaže došao je posljednji, no odmah je počeo trpati parfeme i preparate s najviše police.

Foto: screenshot/ Slično je učinio i mladić u sredini. On je na sebi imao sivi donji dio trenirke, crno-bijele Adidas tenisice te specifičnu bijelu majicu s kapuljačom, koja je imala sliku na leđima i prsima. Prema snimci, bio je i najnervozniji član bande. U drugom grabljenju parfema s polica dio njih mu je ispao na pod, pa ih je morao sakupljati.

Prodavači vjerojatno nisu reagirali jer su se bojali. Treba istražiti i ono što snimka ne može pokazati, a to je jesu li možda prijetili ženi nekim predmetom ili nešto rekli. Tako bi ih, umjesto za drsku krađu, mogli teretiti za razbojničku krađu, za što je kazna veća, komentirao je krađu u Bipi kriminalist Željko Cvrtila.

Foto: screenshot/ Ono što je kamera uspjela zabilježiti je specifična trenirka koju je nosio treći lopov. Riječ je o crno-bijeloj trenirci s velikim Adidasovim logotipom u obliku trolista. Pokušali smo pronaći sličnu u trgovinama koje prodaju sportsku opremu, no takvih, na kojima boje postupno prelaze iz jedne u drugu, nemaju.

Taj isti lopov bio je prvi koji je opazio da mu je s leđa prišla zaposlenica. Nakratko ju je pogledao pa nastavio krasti. Za razliku od svojih kolega, koji su stvari bacali su sportske torbe koje se nose preko ramena, treći lopov imao je ruksak. Radnica je uspjela proći kraj njih te se vidi da je nisu dirali.

Foto: screenshot/ Na kraju su ležerno pokupili ostatke, zatvorili torbe s kojima su došli te mirno izašli gledajući u pod. Pobjegli su u nepoznato te ih policija još traži.

Detalje iz istrage, koliko su i kojih parfema ukrali te kolika je šteta, nisu otkrivali. Kako neslužbeno doznajemo, provjeravaju je li ova krađa povezana s pljačkom poslovnice Bipe u Ulici Julija Knifera u Novom Zagrebu.

Naime, iste večeri u gotovo isto vrijeme naoružani muškarac upao je s pištoljem u tu trgovinu. Zaprijetio je 30-godišnjoj radnici i oteo joj između 1000 i 5000 kuna. To razbojništvo također nije riješeno. U Bipi su odlučili da neće komentirati slučaj.

- Trenutno vam nismo u mogućnosti davati nikakve informacije vezane za spomenutu krađu. Naime, Bipa surađuje s policijom te je u interesu istrage da ne komentiramo opisani događaj - kažu u Bipi.

Kriminalist Cvrtila kaže da su lopovima parfemi i šminka česte mete jer su mali, lako ih je otuđiti, a cijena im je visoka:

- U prodaji na crnom tržištu ti lopovi zarađuju i da ih prodaju u pola cijene. Takve trgovine nisu novčarske institucije, pa nisu po zakonu dužne imati zaštitare. Kamere su ih snimile, no nisu prepreka za krađu.

Dodao je kako istraživanja procjenjuju da takvi kriminalci iz trgovina mješovitom robom godišnje ukradu robe u vrijednosti 225 milijuna kuna.

- To su velike štete za trgovine. Ako ih pronađu, vjerojatno će se pravdati da su to kupili, no nemaju papire - kaže Cvrtila.

Tema: Hrvatska