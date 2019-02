'Zekanoviću i Hasanbegoviću suverenizam nije najvažniji'

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk prokomentirao je u četvrtak to što su izmjene Zakona o privatizaciji Ine izglasane zahvaljujući tome što su HRAST-ov Hrvoje Zekanović i NHR-ov Zlatko Hasanbegović održali kvorum, poručivši da im očito "suverenistička platforma nije najvažnija na svijetu".

"Činjenica je da su Zekanović i Hasanbegović održali kvorum vladajućima i očito je da njihova takozvana suverenistička platforma nije najvažnija stvar na svijetu. Puno je važnije pokazati da se suprotstavljaju SDP-u. Možda oni ne skaču na svaki mig Davora Bernardića, ali na ovaj su trebali", izjavio je Bauk novinarima.

Političari moraju biti odgovorni prema poslu koji obavljaju i u svakom trenutku se trebaju ponašati kao da je to najvažniji trenutak, inače pokazuju neodgovornost. Ako su željeli da se zakon ne donese, jedini način da se to ne dogodi bio je da se ne uključe kod glasanja, rekao je Bauk.

"Ne zvuči uvjerljivo objašnjenje Branka Bačića da se Darinko Kosor, Goran Dodig i Mario Habek nisu stigli uključiti jer se glasalo o tri zakona, ali za relaksiranje situacije i to dobro zvuči. Ako se taj zakon pokaže kao loš, bit će im puna usta da se taj zakon ne bi donio da je bilo do njih, a ako tako ne ispadne, onda će vjerojatno priča biti da su se zaboravili uključiti i da njihova potpora nikada nije bila upitna. Govorimo o ljudima koji su izabrani na neke javne dužnosti i koji bi trebali javnosti obrazložiti svoje postupke", kaže Bauk.

Na pitanje treba li Mirela Holy biti kandidatkinja na SDP-ovoj listi za Europski parlament, Bauk je odgovorio - ako predsjednik SDP-a to predloži, a Glavni odbor prihvati, onda je odgovor da treba, a ako se to ne dogodi, onda ne treba.

"Što se tiče Mirele Holy, mogu reći kao i za Ivu Josipovića, ona u svojim istupima, kada je govorila o vrijednostima za koje se zalaže, nije rekla ništa što bi je diskvalificiralo da se ponovno politički angažira u SDP-u. Hoće li taj angažman uključivati aktivnost kao kandidatkinje na listi za Europski parlament, to je stvar daljih razgovora", rekao je.

Kada je riječ o njenim kritikama na račun Davora Bernardića i SDP-a, neki koji su na listi ne samo da su kritično govorili nego su i potpisali pismo da on treba otići, pa su na listi. Prema tome, ne vidim zašto bi govor nekoga tko je u tom trenutku izvan stranke bio diskvalificirajući ako to već nije bio za one koji su u stranci, poručio je čelnik Kluba zastupnika SDP-a.