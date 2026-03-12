'Žele me zastrašiti s snimkama. Ovo što se meni događa, u EU se tretira kao kazneno djelo'

Nisu me pozvali u policiju da mi kažu tko objavljuje eksplicitni sadržaj, nego su me pitali kakve veze imam s Nikolom Drecunom, članom kavačkog klana koji je u bijegu. Nisam bila zadržana na policiji, a nije mi oduzeta putovnica. Oduzeli su mi telefon, laptop i pretražili su mi auto. Onda sam puštena i otišla sam u Beč kako bi se odmorila, kaže nam Mirjana Pajković, bivša državna tajnica Ministra ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Inače, crnogorsku javnost šokirale su dvije eksplicitne snimke koje su isplivale prošlog tjedna. Na jednoj su, prema pisanju tamošnjih medija, Pajković i Drecun, a na drugoj žena za koju tvrde da je Pajković. Nagađa se da je druga snimka iz prostorija Vlade Crne Gore.

- Mislim da je ovo pokušaj da me zastraše - kaže Pajković koja je u srijedu pokrenula postupak za osnivanje političke stranke.

- Moja zamisao je da svi građani žive svoju slobodu u punom obujmu. I pružimo otpor državnicima koji uzimaju slobodu. Država i sloboda pripadaju građanima. Javilo mi se mnogo žena iz Hrvatske koje su žrtve ucjena. Došle su na ideju da se osnuje pokret koji podržava slobodu koji će se baviti osnaživanjem društva s posebnim naglaskom na zaštitu žena. Planiramo udruženje žena u regiji koje su voljne dati doprinos društvu i međuregionalnu suradnju - istaknula je Pajković. Dodala je objavljivanje snimaka prešlo osobni problem.

Foto: Instagram

- Ovo je pojava gdje se može testirati svijest društva. Definitivno osjećam potrebu da doprinosim promijeni društva na bolje. Ovo što se meni događa, zemlje EU prepoznaju kao teško kazneno djelo. Sad je to već sigurnosni izazov jer je činjenica da mi policija još nije dala podatke tko to sve pušta - kaže Pajković.

- Moja poruka je svim ženama da ne žive mrvicu slobode. Ljudska sloboda i dostojanstvo su mnogo iznad toga i svaka žena zaslužuje dostojanstvo u punom obujmu. Naglašavam još jednom da je na testu svijest društva i sposobnost sektora sigurnosti da pruži osnovnu zaštitu privatnosti jer država ne daje odgovor na cyber nasilje - zaključila je Pajković.

Pajković se nedavno našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama, a pritisak javnosti rezultirao je ostavkama oboje aktera.

Foto: Instagram

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore. Kao dokaz objavila je navodnu prepisku s Vukšićem ističući da su prijetnje, prema njezinim tvrdnjama, dolazile čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika države.

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - kazala je nedavno za 24sata.