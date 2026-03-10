FOTO Bivša državna tajnica Crne Gore otvorila OnlyFans profil! 'Državničke odluke iz jacuzzija'

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore pokrenula je profil na platformi OnlyFans! Ovaj karijerni zaokret najavila je preko svojeg Instagram profila sa snimkom iz jacuzzija...

Na snimci se vide ženske noge u vodi dok se u pozadini čuje nasnimljeni muški glas koji govori: „Nakon političke, nezakonite odluke, nakon nezakonite odluke, tako da...“

Na ovoj platformi, koja se najviše koristi za prodaju erotskog sadržaja, Pajković nosi nadimak "Sexy Lawyer", u prijevodu "Seksi odvjetnica".

Snimku je Pajković na Instagramu popratila pitanjima: „Je li se pisalo išta o političkim, državničkim odlukama iz jacuzzija?“ i „Ako se tajne o sigurnosti čuju u jacuzziju, ostaju li tajne ili mogu na...“, nakon čega je ostavila poveznicu na svoj profil na OnlyFansu, piše Crna Hronika.

Podsjetimo, Pajković se nedavno našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama, a pritisak javnosti rezultirao je ostavkama oboje aktera.

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore. Kao dokaz objavila je navodnu prepisku s Vukšićem ističući da su prijetnje, prema njezinim tvrdnjama, dolazile čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika države.

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - kazala je za 24sata.

