Obavijesti

News

Komentari 22
MIRJANIN ZAOKRET U KARIJERI

FOTO Bivša državna tajnica Crne Gore otvorila OnlyFans profil! 'Državničke odluke iz jacuzzija'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
FOTO Bivša državna tajnica Crne Gore otvorila OnlyFans profil! 'Državničke odluke iz jacuzzija'
40
Foto: M. Pajkovic/Instagram, Canva

Na ovoj platformi, koja se najviše koristi za prodaju erotskog sadržaja, Pajković nosi nadimak "Sexy Lawyer", u prijevodu "Seksi odvjetnica".

Admiral

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore pokrenula je profil na platformi OnlyFans! Ovaj karijerni zaokret najavila je preko svojeg Instagram profila sa snimkom iz jacuzzija...

POGLEDAJTE GALERIJU:

storyeditor/2026-01-30/snapinsta-to-543634810-18042091850661926-5577951830639917460-n.jpg storyeditor/2026-01-30/snapinsta-to-565620996-18047095397661926-5794920267541594095-n.jpg
40

Na snimci se vide ženske noge u vodi dok se u pozadini čuje nasnimljeni muški glas koji govori: „Nakon političke, nezakonite odluke, nakon nezakonite odluke, tako da...“

Foto: Instagram
GOVORILA ZA 24SATA VIDEO Nakon novih 18+ snimki Pajković završila na policiji: 'Ti se sadržaji masovno šire...'
VIDEO Nakon novih 18+ snimki Pajković završila na policiji: 'Ti se sadržaji masovno šire...'

Na ovoj platformi, koja se najviše koristi za prodaju erotskog sadržaja, Pajković nosi nadimak "Sexy Lawyer", u prijevodu "Seksi odvjetnica".

Snimku je Pajković na Instagramu popratila pitanjima: „Je li se pisalo išta o političkim, državničkim odlukama iz jacuzzija?“ i „Ako se tajne o sigurnosti čuju u jacuzziju, ostaju li tajne ili mogu na...“, nakon čega je ostavila poveznicu na svoj profil na OnlyFansu, piše Crna Hronika.

Podsjetimo, Pajković se nedavno našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama, a pritisak javnosti rezultirao je ostavkama oboje aktera.

AFERA TRESE SUSJEDSTVO Bivša državna tajnica Crne Gore završila na policiji zbog novog 18+ skandala. Oglasila se vlada
Bivša državna tajnica Crne Gore završila na policiji zbog novog 18+ skandala. Oglasila se vlada

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore. Kao dokaz objavila je navodnu prepisku s Vukšićem ističući da su prijetnje, prema njezinim tvrdnjama, dolazile čak i s fiksnog telefona iz ureda predsjednika države. 

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - kazala je za 24sata.

Ekskluzivnu ispovijest pročitajte ovdje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. SAD prijeti: 'Kreću najintenzivniji napadi'
IZ MINUTE U MINUTU

MASOVNA ODMAZDA Iran udara po susjedima. SAD prijeti: 'Kreću najintenzivniji napadi'

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji
UHIĆEN MUŠKARAC

Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji

Uhićen je jedan muškarac kojeg je policija zatekla na mjestu događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026