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ODOBRILI IZUZEĆE

Zeleno svjetlo iz EU: 'Ukrajina će moći kupiti ključne dijelove za američke sustave Patriot'

Piše HINA,
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Zeleno svjetlo iz EU: 'Ukrajina će moći kupiti ključne dijelove za američke sustave Patriot'
Foto: ilustracija/Canva
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Von der Leyen u svojoj izjavi navodi da će “sljedeća isplata od 3,2 milijarde eura omogućiti Ukrajini da bolje zaštiti svoje nebo od ruskih neselektivnih napada"

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u utorak da su države članice odobrile izuzeće kako bi Ukrajina mogla kupiti dijelove za američke sustave protuzračne obrane Patriot.

- Zajedno s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, pozdravljam dogovor država članica o izuzeću za Ukrajinu za kupovinu ključnih proizvoda za sustave protuzračne obrane Patriot - kaže se u izjavi predsjednice Komisije.

Prema odluci EU-a, Ukrajina pri kupnji oružja sredstvima od zajma EU-a od 90 milijardi eura treba dati prednost europskim proizvodima, a samo u slučajevima kada to nije moguće dopušta se izuzeće koje treba dobiti odobrenje od država članica..   Ukrajina je suočena sa sve intenzivnijim ruskim napadima raketama i dronovima, a nema dovoljno sustava za obranu od tih napada.

Von der Leyen u svojoj izjavi navodi da će “sljedeća isplata od 3,2 milijarde eura omogućiti Ukrajini da bolje zaštiti svoje nebo od ruskih neselektivnih napada”.

- To dolazi uz 8,4 milijarde eura već isplaćenih u okviru Zajma za potporu Ukrajini, uključujući i za protuzračnu obranu - dodaje predsjednica Komisije.

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