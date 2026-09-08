Zeleno svjetlo iz EU: 'Ukrajina će moći kupiti ključne dijelove za američke sustave Patriot'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u utorak da su države članice odobrile izuzeće kako bi Ukrajina mogla kupiti dijelove za američke sustave protuzračne obrane Patriot.

- Zajedno s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, pozdravljam dogovor država članica o izuzeću za Ukrajinu za kupovinu ključnih proizvoda za sustave protuzračne obrane Patriot - kaže se u izjavi predsjednice Komisije.

Prema odluci EU-a, Ukrajina pri kupnji oružja sredstvima od zajma EU-a od 90 milijardi eura treba dati prednost europskim proizvodima, a samo u slučajevima kada to nije moguće dopušta se izuzeće koje treba dobiti odobrenje od država članica.. Ukrajina je suočena sa sve intenzivnijim ruskim napadima raketama i dronovima, a nema dovoljno sustava za obranu od tih napada.

Von der Leyen u svojoj izjavi navodi da će “sljedeća isplata od 3,2 milijarde eura omogućiti Ukrajini da bolje zaštiti svoje nebo od ruskih neselektivnih napada”.

- To dolazi uz 8,4 milijarde eura već isplaćenih u okviru Zajma za potporu Ukrajini, uključujući i za protuzračnu obranu - dodaje predsjednica Komisije.