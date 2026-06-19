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Zelenski će ostati bez poljskog ordena zbog 2. svjetskog rata

Piše HINA,
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Zelenski će ostati bez poljskog ordena zbog 2. svjetskog rata
Foto: Valentyn Ogirenko

Predsjednik Karol Nawrocki reagirao je nakon što je jedna ukrajinska vojna postrojba dobila ime povezano s UPA-om. Kijev poručuje da je riječ o potezu koji ide u korist Moskvi.

Poljski predsjednik odlučio je oduzeti najvišu državnu počast Volodimiru Zelenskiju nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po Ukrajinskoj ustaničkoj vojsci (UPA), nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake, navodi Reuters. Odluka predsjednika Karola Nawrockog mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdanjsku. "S obzirom na pristanak predsjednika Volodimira Zelenskija da imenuje jednu od jedinica Oružanih snaga Ukrajine "Heroji UPA-e", odlučio sam predsjedniku Ukrajine oduzeti Red bijelog orla", priopćio je Nawrocki. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.

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"Odluka o povlačenju Reda bijelog orla predsjedniku Ukrajine strateška je greška predsjednika Poljske koja samo ide na korist Moskvi", napisao je Sibiha na Facebooku. 

Neki Ukrajinci smatraju pripadnike UPA herojima otpora protiv Sovjetskog Saveza i nacističke Njemačke, i kao simbole ukrajinske borbe protiv Moskve.

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No UPA je također bila uključena u Volinjske masakre, niz pokolja od 1943. do 1945. godine u kojima su, prema Poljskoj, ukrajinski nacionalisti ubili oko 100 tisuća Poljaka. Tisuće Ukrajinaca ubijene su u pokoljima odmazde.

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