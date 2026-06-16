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'TEŠKA ZIMA ZA RUSE'

Zelenski na samitu G7: Rusija ne pobjeđuje, stižu nove sankcije

Piše HINA,
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Zelenski na samitu G7: Rusija ne pobjeđuje, stižu nove sankcije
Foto: Denis Balibouse

Ukrajinski predsjednik tvrdi da su se čelnici G7 složili kako Moskva gubi inicijativu te da se razmatraju dodatne mjere protiv ruskog energetskog i bankarskog sektora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u utorak da su se čelnici zemalja G7 na samitu u Francuskoj složili da Rusija ne pobjeđuje u ratu protiv Ukrajine te da su razgovarali o dodatnim sankcijama kako bi doveli Moskvu za pregovarački stol. U videoobraćanju samitu Reuters NEXT Europe koji se održava u Londonu, Zelenskij je rekao da su čelnici vodećih industrijskih zemalja, G7, razgovarali o dodatnim sankcijama na ruski izvoz energije, bankarski sustav i vojnu proizvodnju. "Jednoglasno smo zaključili da Rusija ne pobjeđuje i da gubi mnogo ljudi, da mora postići dogovor što je brže moguće i da inicijativa nije u njenim rukama", rekao je Zelenskij u razgovoru s glavnom urednicom Reutersa Alessandrom Galloni. Zelenskij je rekao da će Ukrajina nastaviti s napadima bespilotnim letjelicama i raketama dugog dometa na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te je rekao da je potreban i veći politički pritisak kako bi se Putina prisililo na sporazum o miru.

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„Mislim da predsjednik Trump to može učiniti, i to možda samo on“, rekao je o predsjedniku SAD-a koji je bio među prisutnima na samitu u Francuskoj.

Ukrajinski predsjednik rekao je da velika većina građana Rusije razumije da njihova zemlja ne pobjeđuje u ratu. Rusija će se suočiti s vrlo teškom zimom, s obzirom na eskalaciju ukrajinskih napada na njezinu energetsku infrastrukturu, ako se mirovni sporazum ne postigne prije toga, rekao je.

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Dan nakon što su ruski dronovi pogodili jedan od najznačajnijih ukrajinskih spomenika kulture, zaštićeni samostan u Kijevu, Zelenskij je ocijenio da unutar G7 postoji konsenzus da Rusija namjerno cilja civilnu infrastrukturu. "Sada je svima jasno da Rusija, da Putin ne želi zaustaviti ovaj rat“, rekao je.

Zelenskij je ispričao da je Trump vrlo pozitivno odgovorio na njegov zahtjev za povećanje isporuka raketa protuzračne obrane Ukrajini. Očekuje se da će kasnije u utorak na samitu održati bilateralni sastanak s Trumpom.

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G7 uključuje Sjedinjene Države, Japan, Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Italiju i Kanadu.

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