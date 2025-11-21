VIDEO Dramatično obraćanje Zelenskog: Najteži trenuci za Ukrajinu u našoj povijesti...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je videoobraćanje građanima u kojem je naglasio da se zemlja nalazi pred jednim od najosjetljivijih i najnapetijih razdoblja od početka ruske invazije. U poruci je istaknuo da Kijev trenutačno trpi snažan politički i diplomatski pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država te da državne vlasti u narednim tjednima moraju razmotriti niz teških i dugoročnih odluka.

- Sada proživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj povijesti. Upravo sada, Ukrajina možda mora donijeti iznimno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 točaka, ili izuzetno oštra zima, najokrutnija, i daljnji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i biti prisiljen vjerovati nekome tko nas je već dva puta napao. Oni će čekati naš odgovor - rekao je Zelenski.

- Pritisak na Ukrajinu upravo sada je među najtežima ikad - dodao je.

Istaknuo je da će se sa Sjedinjenim Državama nastaviti razgovori kako bi se pronašao održiv put naprijed.

- Vodit će se konstruktivna potraga za rješenjima sa Sjedinjenim Državama. Izložit ću argumente, uvjeravati i ponuditi alternative, ali neprijatelju nećemo dati nikakve povode da kaže da Ukrajina nije spremna za mir - naglasio je ukrajinski predsjednik.

- Mi smo, naravno, napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može na kraju popustiti - rekao je Zelenski.

'Sljedeći tjedan bit će težak. Bit će puno pritiska'

Upozorio je i na unutarnje napetosti koje dodatno otežavaju situaciju te pozvao na smirivanje strasti i jedinstvo državnog vrha.

- Moramo se sabrati, doći k sebi, prestati s međusobnim sukobima i toksičnim prepirkama. Država mora djelovati kao jedinstvena cjelina. Ne smijemo izgubiti izvida tko je naš pravi neprijatelj - poručio je.

Prisjetio se i prvih dana ruske invazije, poručivši da Ukrajina tada nije posustala, niti će sada.

- Tada nismo izdali Ukrajinu i sada je nećemo izdati. Znam da je narod sa mnom - rekao je Zelenski.

Predsjednik je na kraju upozorio da će nadolazeći dani biti obilježeni intenzivnim političkim i informacijskim pritiscima s ciljem destabilizacije zemlje.

- Sljedeći tjedan bit će težak. Bit će puno pritiska - političkog i informacijskog, kako bi nas pokušali razdvojiti i destabilizirati - rekao je Zelenski.