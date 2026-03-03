Obavijesti

ENERGETSKI RAT

Zelenski: Hrvatska je ponudila naftu. Orban ju je odbio

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Društvene mreže

Sastao sam se s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Pokazao mi je da je spreman osigurati količinu nafte potrebnu godišnje Slovačkoj i Mađarskoj, usput rečeno. Rekao je da Orban jednostavno zapravo ne želi kupovati tu naftu

Admiral

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je poznato kako je Hrvatska predložila isporuku nafte Mađarskoj, ali da je mađarska vlada odbila taj prijedlog.

Šef države to je rekao odgovarajući na pitanja novinara, prenosi Ukrinform.

 - Sastao sam se s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Pokazao mi je da je spreman osigurati količinu nafte potrebnu godišnje Slovačkoj i Mađarskoj. Rekao je da Orban jednostavno zapravo ne želi kupovati tu naftu - rekao je Zelenski.

Prema njegovu mišljenju, razlog leži u cijeni. 

 - Ovdje je europska cijena, a ondje je ruska cijena. To je sve. Drugim riječima, netko na tome zarađuje. Jasno je tko - dodao je.

Ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha podsjetio je Mađarsku da su problemi s tranzitom ruske nafte uzrokovani upravo ruskom agresijom i njezinim napadima na infrastrukturu naftovoda Družba, na što Budimpešta javno nije reagirala.

PORUKA BUDIMPEŠTI JANAF odgovorio na ultimatum kojeg je postavila Mađarska!
JANAF odgovorio na ultimatum kojeg je postavila Mađarska!

Mađarska je, sa svoje strane, obustavila izvoz dizelskog goriva u Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba. Također je poručila da razmatra zaustavljanje izvoza električne energije i plina u Ukrajinu ako Kijev ne nastavi isporuke ruske nafte kroz taj naftovod.

