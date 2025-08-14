Obavijesti

Zelenski ide kod Starmera uoči sastanka Trumpa i Putina...
Tijekom telefonskog razgovora američkim predsjednikom i europskim saveznicima u srijedu, Starmer je pohvalio Trumpa za njegov rad na promicanju "održive" šanse za kraj rata

Britanski premijer Keir Starmer primit će ukrajinskog predsjednika u Downing Streetu u četvrtak ujutro, dok se Europa priprema za ishod razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa s njegovim ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Sastanak britanskog premijera s Volodimirom Zelenskijem dolazi nakon što je rekao da je Britanija spremna "povećati pritisak" na Rusiju ako bude potrebno. U međuvremenu, Trump je Rusiji zaprijetio "teškim posljedicama" ako njezin čelnik odbije primirje.

Tijekom telefonskog razgovora američkim predsjednikom i europskim saveznicima u srijedu, Starmer je pohvalio Trumpa za njegov rad na promicanju "održive" šanse za kraj rata. No, izražena je zabrinutost zbog isključenja Zelenskog sa sastanka između Trumpa i Putina, koji bi se trebao održati na Aljasci u petak.

Starmer i europski čelnici više su puta rekli da se rasprave o Ukrajini ne bi trebale odvijati bez nje, usred zabrinutosti da je zemlja marginalizirana u pregovorima o vlastitoj budućnosti. Na pitanje je li njegova odluka da ne pozove Zelenskog na sastanak, Trump je rekao "ne, upravo suprotno", prije nego što je dodao da bi se nakon toga mogao održati drugi sastanak s ukrajinskim predsjednikom.

Američki predsjednik je prethodno predložio da bi primirje moglo uključivati ​​i "razmjenu" teritorija. Vjeruje se da je jedan od zahtjeva ruskog čelnika da Ukrajina prepusti dijelove regije Donbas koje još uvijek kontrolira. No Zelenski je već odbacio svaki prijedlog koji bi ugrozio teritorijalni integritet Ukrajine.

Zajednička izjava Koalicije voljnih, kojom supredsjedaju Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, kaže da se "međunarodne granice ne smiju mijenjati silom".

