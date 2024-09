Zelenski: 'Ignorirajte Putinove crvene linije i dozvolite Ukrajini da koristi oružje dugog dometa'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u petak zapadne saveznike da ignoriraju "crvene linije" Moskve i dopuste Kijevu da koristi oružje dugog dometa za napade na ruski teritorij, dok je Washington obećao Kijevu dodatnih 250 milijuna dolara u naoružanju.

Zelenski se prvi put pojavio na redovitom okupljanju ukrajinskih saveznika u organizaciji SAD-a u zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj. Nastojao je predstaviti opciju dalekometnih napada kao još jedan način pritiska na Rusiju da prekine invaziju koja traje već dvije i pol godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:42 Zelenskij se u posjetu Njemačkoj sastaje s kancelarom Scholzom | Video: 24sata/reuters

Govorio je u trenutku visokog rizika za ukrajinske snage koje su pokrenule iznenadnu ofenzivu na rusku regiju Kursk, dok su ruske snage usredotočene na zauzimanje grada Pokrovsk u istočnoj Ukrajini, ključnog logističkog središta za ratne napore Kijeva.

- Moramo imati sposobnost dugog dometa ne samo na okupiranom teritoriju Ukrajine, već i na ruskom teritoriju tako da Rusija bude motivirana težiti miru - rekao je Zelenski.

Američki ministar obrane Lloyd Austin ukazao je na ofenzivu na Kursk kao primjer kako je Ukrajina radila na preuzimanju inicijative na bojnom polju.

- Agresorska vojska Kremlja sad je u obrambenom položaju na vlastitom terenu - rekao je Austin.

Ipak, čini se da su Austinove izjave usmjerene na šire napore Zapada da održi ukrajinsku kampanju odbijanja ruskih snaga sa svog teritorija, uključujući najavu dodatnih 250 milijuna dolara sigurnosne pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Ruski napad na Ukraijnu | Video: 24sata/reuters

Njemačka će Ukrajini isporučiti dodatnih 12 samohodnih haubica, rekao je njemački ministar obrane Boris Pistorius na marginama sastanka takozvane Ramstein skupine zemalja koje Kijevu opskrbljuju s oružjem.

Obraćajući se u petak novinarima u američkoj zračnoj bazi Ramstein u zapadnoj Njemačkoj, Pistorius je rekao da će haubice doći iz industrije, a ne iz vojnih zaliha zemlje.

Stradali u ratu

- Zloba (ruskog predsjednika Vladimira) Putina je duboka. Moskva nastavlja svoju ofenzivu na istoku Ukrajine, posebno oko Pokrovska. Putin premješta svoje vojnike u Kursk. A Kremlj nastavlja bombardirati ukrajinske gradove i gađati ukrajinske civile - rekao je Lloyd Austin.

Austin je iznio statističke podatke o mrtvima u ratu i rekao da se procjenjuje da je više od 350.000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno. Rekao je da su ukrajinske snage potopile, uništile ili oštetile 32 broda ruske mornarice i potisnule rusku crnomorsku flotu istočno.

Zelenski je rekao da je oko 6000 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno u ukrajinskoj ofenzivi na Kursk.

- Danas kontroliramo područje veće od 1300 četvornih kilometara u regiji Kursk i time je obuhvaćeno 100 naselja. Pobjegli su kad su vidjeli da se naše snage približavaju - rekao je Zelenski, dodajući da su ruske snage napustile veliki dio tog teritorija.

Moskva s druge strane gađa gradove diljem Ukrajine projektilima i bespilotnim letjelicama i izvela je neke od najvećih napada od početka rata. Ukrajinski predsjednik pozvao je predstavnike desetak zemalja na razgovorima u Ramsteinu da ispune obećanja da će opskrbiti Kijev dodatnom opremom za odbijanje zračnih napada.

- Značajan broj sustava protuzračne obrane još uvijek nije isporučen - upozorio je Zelenski.

On bi u rujnu trebao otputovati u SAD i nada se da će predsjedniku Joeu Bidenu predstaviti "plan pobjede". Ipak, s obzirom na to da se rat zahuktava i da napad na Kursk do sad nije uspio odvratiti ruske snage iz Ukrajine, nije još jasno hoće li se isplatiti napredovanje na ruskom teritoriju.

Ruske snage, koje kontroliraju 18 posto Ukrajine, postupno napreduju na istoku od neuspjeha velike kijevske protuofenzive 2023.

Kremlj je rekao da sad ne postoje uvjeti za mirovne pregovore s Ukrajinom.