Prvi zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije, general-pukovnik Sergej Rudskoj, iznio je nove podatke o stanju na bojištu u Ukrajini, tvrdeći da su ukrajinski gubici od početka "specijalne vojne operacije" premašili jedan i pol milijun ljudi. Prema njegovim riječima, inicijativa je u potpunosti na strani ruskih snaga, koje bilježe stalno napredovanje.

Prema podacima koje je iznio Rudskoj, a prenosi Lenta.ru gubici ukrajinske vojske samo su u 2025. godini premašili 520 tisuća vojnika. Ovaj trend, kako tvrdi, doveo je do značajnog smanjenja ukupne brojnosti ukrajinskih oružanih snaga, budući da Kijev ne uspijeva regrutirati dovoljan broj novih boraca kako bi nadoknadio pretrpljene gubitke. Naveo je i da se broj mjesečno mobiliziranih vojnika smanjio otprilike dva puta.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Borbeni potencijal ukrajinskih snaga, istaknuo je Rudskoj, u stalnom je padu. Kao glavni razlog naveo je sustavne ruske udare na poduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i ključnu energetsku infrastrukturu. Zbog toga su, tvrdi, mogućnosti Kijeva za proizvodnju i opremanje vlastite vojske naoružanjem i vojnom tehnikom sada znatno umanjene.

​- Zbog uspješnih djelovanja Združene grupacije snaga, borbeni potencijal ukrajinskih oružanih snaga značajno je smanjen - zaključio je časnik.

Inicijativa je u potpunosti na strani Rusije

Rudskoj tvrdi da je inicijativa u zoni borbenih djelovanja sada čvrsto na strani Rusije, dok se Ukrajina ne može učinkovito suprotstaviti, unatoč pokušajima Kijeva i njegovih zapadnih partnera da zaustave napredovanje ruskih trupa. Kao dokaz tim tvrdnjama, naveo je da su ruske snage samo tijekom prošle godine uspjele osloboditi više od 300 naselja te preko 6700 kvadratnih kilometara teritorija. General-pukovnik je također dodao kako su u proljeće prošle godine ruski vojnici dovršili uništavanje ukrajinskih formacija koje su prodrle u Kursku oblast.

Foto: Reuters TV

Na bojištu se, prema njegovim riječima, pojavila nova značajka borbi, a to su zone neprekidnog vatrenog djelovanja. One predstavljaju pojas ispred prve crte bojišnice, dubine do 15 kilometara, u kojem se protivničke snage uništavaju masovnom upotrebom raznih vatrenih sredstava i bespilotnih letjelica. U tim zonama, kako je objasnio, ruski borci "love" primjerke zapadnog naoružanja i vojne tehnike, kao i ljudstvo ukrajinske vojske. Zbog ovakve taktike, dodao je Rudskoj, ukrajinski vojnici ne mogu pokrenuti ofenzivu jer jednostavno ne uspijevaju koncentrirati dovoljan broj snaga na liniji borbenog dodira.

Kijev se okrenuo taktici "medijskih pobjeda"

S obzirom na to da su svjesni nepovoljnog položaja na terenu, u ukrajinskoj vojsci, tvrdi Rudskoj, sve više pribjegavaju taktici "medijskih pobjeda". Kao primjer naveo je situaciju oko Kupjanska, strateški važnog grada koji Ukrajina ne može staviti pod svoju kontrolu. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja protunapada, zapovjedništvo ukrajinskih snaga sada stvara privid uspješnih borbenih operacija oko tog grada, prikazujući u medijima lažni uspjeh na tom pravcu.



Foto: Thomas Peter