Zelenski: ‘Imamo informacije. Nikada u svojoj povijesti Rusija nije učinila išta slično...‘

Zelenski je rekao da koraci uključuju promjene od strane Rusije kako bi se odrekla nekih aspekata svog suvereniteta u korist Pekinga.

"Mi... primjećujemo da Kina poduzima korake za intenziviranje suradnje s Rusijom, uključujući i u vojno-industrijskom sektoru", napisao je na platformi X. "Partnerske obavještajne službe imaju slične informacije."

Kasnije, u svom večernjem video obraćanju, Zelenski je primijetio da je izvješće, usmjereno na stanje ruskog gospodarstva, otkrilo "rastuću ovisnost Rusije o Kini".

"U ruskoj povijesti nitko nikada nije u tolikoj mjeri predao suverenitet Kini ili bilo kojoj drugoj jačoj naciji", rekao je.

"Zapanjujuće je koliko Putin plaća samo da bi izbjegao završetak ovog rata. Ali svijet još uvijek ima dovoljno snage da završi ovaj rat, da prisili Rusiju da to učini".

Rusija i Kina sklopile su strateško partnerstvo "bez ograničenja" neposredno prije invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu u veljači 2022.

Taj je sporazum od tada učvršćen daljnjim zajedničkim izjavama, uključujući onu iz svibnja 2025., u kojoj se proglašava bliža suradnja u područjima od svemira do obrane i međunarodnih odnosa, uključujući Ukrajinu i Tajvan.

Zelenski kaže da su s visokim američkim dužnosnicima dogovorene osnove plana obnove

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da se Ukrajina dogovorila o ključnim točkama plana poslijeratne obnove u razgovorima sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, i drugim visokim dužnosnicima u okviru napora za postizanje sveobuhvatnog rješenja gotovo četverogodišnjeg rata.Zelenski je rekao da je na sastanku s Kushnerom, ministrom financija Scottom Bessentom i izvršnim direktorom BlackRocka Larryjem Finkom vodio razgovore usmjerene na "ekonomski dokument". Nastavak obnove Ukrajine nakon razaranja uzrokovanih ruskim zračnim napadima i borbama na fronti postao je glavni element u razgovorima, uz sigurnosna jamstva i pitanja teritorija.

"Načela ekonomskog dokumenta potpuno su jasna i u potpunosti smo usklađeni s američkom stranom", rekao je Zelenski.

"Važan zajednički princip je da bi obnova bila visoke kvalitete, a gospodarski rast nakon ovog rata opipljiv, stvarna sigurnost mora biti u središtu. Kada postoji sigurnost, tu je i sve ostalo."

Zelenski, kojemu su se u raspravama pridružili premijerka Julija Sviridenko, drugi ukrajinski dužnosnici i visoki vojni časnici, rekao je da se nastavlja rad na "temeljnom dokumentu" od 20 točaka usmjerenih na okončanje rata.

Rekao je da se dva druga povezana dokumenta bave sigurnosnim jamstvima i ekonomskim pitanjima.

Kushner se pojavio kao središnja figura u procesu pregovora o mirovnom rješenju između Ukrajine i Rusije.

Uz Trumpovog izaslanika Stevea Witkoffa, prošli je tjedan prisustvovao petosatnim razgovorima u Kremlju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a zatim i kasnijim razgovorima s ukrajinskom delegacijom na Floridi.

Kushner je prethodno igrao važnu ulogu u pregovorima o sporazumu o prekidu vatre u Gazi između Izraela i Hamasa te je bio aktivan u prijedlozima za obnovu u Gazi.

Ključna točka u planovima za obnovu Ukrajine bila je osnivanje investicijskog fonda za sektore koji uključuju rijetke metale, što traže Sjedinjene Države, a Sviridenko je odigrala ključnu ulogu u njegovom osnivanju.