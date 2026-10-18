Zelenski: SAD nakon stanke nastavlja dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom

Sjedinjene Države ponovno su, nakon kratke pauze počele Ukrajini dostavljati ključne obavještajne podatke koji joj pomažu u obrani od ruskih raketnih napada, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenskij.

Ukrajina se oslanja na američke obavještajne podatke da bi uočila brze balističke projektile koje Rusija u valovima ispaljuje na njezine gradove.

U razgovoru za emisiju "Meet the Press" televizije NBC Zelenskij je rekao da je razmjena obavještajnih podataka bila prekinuta, ali je kasnije "deblokirana".

"Vrlo smo zahvalni na tome", kazao je. "Sada to funkcionira."

Američki predsjednik Donald Trump ranije ovaj tjedan rekao je da Washington i dalje dijeli obavještajne podatke unatoč izjavama ukrajinskih dužnosnika po kojima su se neki ruski napadi dogodili bez prethodnog upozorenja.

U drugom intervjuu agenciji Bloomberg u nedjelju Zelenskij je rekao i to da vodi razgovore s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi se dogovorio novi mirovni sastanak, možda već u ovome tjednu.

Uoči razgovora je rekao da će iskoristiti videopoziv sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom kako bi se dogovorio mogući termin i mjesto održavanja sastanka.

"Posebno smo razgovarali o rezultatima sastanka naših timova na Floridi. Naši timovi će održavati stalnu virtualnu komunikaciju. Također pripremamo nove diplomatske korake", napisao je Zelenskij na X-u nakon razgovora.