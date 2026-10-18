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'ZAHVALNI SMO'

Zelenski: SAD nakon stanke nastavlja dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom

Piše HINA,
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Zelenski: SAD nakon stanke nastavlja dijeliti obavještajne podatke s Ukrajinom
Foto: Kylie Cooper
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Ukrajina se oslanja na američke obavještajne podatke da bi uočila brze balističke projektile koje Rusija u valovima ispaljuje na njezine gradove

Sjedinjene Države ponovno su, nakon kratke pauze počele Ukrajini dostavljati ključne obavještajne podatke koji joj pomažu u obrani od ruskih raketnih napada, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenskij.

Ukrajina se oslanja na američke obavještajne podatke da bi uočila brze balističke projektile koje Rusija u valovima ispaljuje na njezine gradove.

U razgovoru za emisiju "Meet the Press" televizije NBC Zelenskij je rekao da je razmjena obavještajnih podataka bila prekinuta, ali je kasnije "deblokirana".

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"Vrlo smo zahvalni na tome", kazao je. "Sada to funkcionira."

Američki predsjednik Donald Trump ranije ovaj tjedan rekao je da Washington i dalje dijeli obavještajne podatke unatoč izjavama ukrajinskih dužnosnika po kojima su se neki ruski napadi dogodili bez prethodnog upozorenja.

U drugom intervjuu agenciji Bloomberg u nedjelju Zelenskij je rekao i to da vodi razgovore s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi se dogovorio novi mirovni sastanak, možda već u ovome tjednu.

Uoči razgovora je rekao da će iskoristiti videopoziv sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom kako bi se dogovorio mogući termin i mjesto održavanja sastanka.

"Posebno smo razgovarali o rezultatima sastanka naših timova na Floridi. Naši timovi će održavati stalnu virtualnu komunikaciju. Također pripremamo nove diplomatske korake", napisao je Zelenskij na X-u nakon razgovora.

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