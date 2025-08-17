Zelenski je svjestan da mu je Trump 'zabio nož u leđa! Sada je na kocki opstanak Ukrajine...

Donald Trump izazvao je novi šok u međunarodnoj zajednici nakon što su procurili detalji razgovora s europskim čelnicima prema kojima bi podržao plan o ustupanju dijela ukrajinskog teritorija Rusiji kao putu do završetka rata. Takav prijedlog, prema pisanju New York Timesa, podrazumijevao bi da se Ukrajina odrekne Donbasa, područja koje je više od tri godine u središtu najkrvavijih borbi, ali koje ruske snage nikada nisu u potpunosti uspjele zauzeti.

Za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji bi se u ponedjeljak u Washingtonu trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, to je neprihvatljiva opcija. Njemu će se u Washingtonu pridružiti njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijera Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron te finski predsjednik Alexander Stubb. Agencije navode da u Washington ide i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Pokretanje videa... 01:11 Zelenski odbio Putinov plan: Ne želi mu predati cijeli Donbas! | Video: 24sata Video

Naime, još od početka invazije 2022. godine, Zelenski ponavlja da nema govora o ustupanju teritorija, jer bi to značilo nagradu za agresiju i kraj ukrajinske državnosti u obliku u kojem postoji. Njegove reakcije na Trumpove posljednje izjave i summit na Aljasci odražavaju duboku zabrinutost Kijeva da bi američka politika mogla krenuti u smjeru prihvaćanja ruskih uvjeta.

- Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju. Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prestanku napada, bit će potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da prihvati nešto mnogo važnije mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze - poručio je Zelenski u objavi na društvenim mrežama.

Trump je, prema pisanju Guardiana i Reutersa, na Aljasci pokazao zapanjujuću spremnost da uvaži Putinove prijedloge. Ruski predsjednik mu je, navodno, ponudio "zamrzavanje" bojišnice u Hersonu i Zaporižju u zamjenu za predaju Donjecka i Luhanska. Zelenski zna da bi takav dogovor značio gubitak strateški važnih gradova poput Kramatorska i Slovjanska, čija je obrana stajala Ukrajinu desetke tisuća života.

U Kijevu su Trumpove poruke dočekane kao "nož u leđa". Visoki ukrajinski dužnosnici za Financial Times rekli su kako je jasno da bivši američki predsjednik, sada ponovno u Bijeloj kući, traži brz dogovor, neovisno o tome što on znači za Ukrajinu. I dok je do prije nekoliko dana obećavao da će pritisnuti Putina, Trump je nakon summita počeo ponavljati teze iz Moskve da prekid vatre nema smisla, da sankcije Rusiji nisu potrebne i da je jedino rješenje konačni sporazum.

Izdaja 'ključnog' partnera za mir

Za Zelenskog je to posebno bolno jer je u Trumpu dugo vidio ključnog sugovornika koji bi mogao zadržati američku podršku i vojnu pomoć. Njegova strategija oslanjala se na čvrsto savezništvo sa SAD-om i Europom, a sada se čini da Washington preispituje svoje prioritete. Dok ruski državni mediji slave Aljasku kao Putinovu diplomatsku pobjedu, Zelenski pokušava spasiti ono što je preostalo od povjerenja u američku politiku.

- Radi se o opstanku Ukrajine - poručio je nedavno u intervjuu za ukrajinske medije te dodao da ukrajinski partneri moraju razumjeti da predaja Donbasa neće završiti rat.

- Ona će ga samo premjestiti na druga vrata. Ako danas izgubimo Donjeck, sutra će biti Harkiv, a prekosutra Kijev - rekao je Zelenski.

Reuters je jučer objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata prema kojem bi se Rusija odrekla malenih džepova okupiranog ukrajinskog teritorija, a Kijev bi morao ustupiti veće dijelove svog istočnog teritorija koje Moskva nije uspjela osvojiti. O takvom mirovnom prijedlogu, piše Reuters, su na Aljasci razgovarali ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik.

Zelenski je definitivno svjestan da mu se prostor za manevriranje sužava. Ipak, i dalje se oslanja na međunarodnu solidarnost te ustrajno podsjeća da bi popuštanje Rusiji stvorilo presedan opasan za cijelu Europu.