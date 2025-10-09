Obavijesti

News

Komentari 1
NOVE TVRDNJE

Zelenski: Moguće je da su ruske zalihe benzina pale za petinu u ukrajinskim napadima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski: Moguće je da su ruske zalihe benzina pale za petinu u ukrajinskim napadima
Foto: Leon Neal/REUTERS

Ukrajinski predsjednik također je rekao da su ruske snage u rujnu izvele 1550 napada na energetske ciljeve u Černihivu, Sumiju i Poltavi, ali su pogodile samo 160 ciljeva

Ukrajinski dalekometni napadi na ruska energetska postrojenja možda su smanjili opskrbu benzinom u Rusiji za otprilike petinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dok obje strane pojačavaju međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Pošto su diplomatski napori za okončanje rata uglavnom zastali, a duž linije fronta postignut je slab napredak, ruske snage usredotočile su se na to da onemoguće ukrajinsku proizvodnju plina, dok je Ukrajina ciljala ruske kapacitete za preradu nafte.

Reuters je u kolovozu procijenio da su ukrajinski napadi smanjili rusku preradu nafte za gotovo petinu u određenim danima.

"To još treba provjeriti, ali vjerujemo da su izgubili do 20 posto opskrbe benzinom - izravno kao rezultat naših napada", rekao je Zelenski novinarima u četvrtak.

PORUKA SA SAMITA Zelenski: Dečki iz Mađarske, prestanite kupovati rusku naftu
Zelenski: Dečki iz Mađarske, prestanite kupovati rusku naftu

Kremlj je rekao da je rusko domaće tržište goriva u potpunosti opskrbljeno.

Zelenski je rekao da su ukrajinske snage u nedavnim napadima koristile domaće projektile Neptun i Flamingo, što je dio ukrajinskih napora za proširenje domaće industrije naoružanja.

Ukrajinski predsjednik također je rekao da su ruske snage u rujnu izvele 1550 napada na energetske ciljeve u Černihivu, Sumiju i Poltavi, ali su pogodile samo 160 ciljeva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kubanci idu u Ukrajinu. Putin će dobiti 25.000 novih vojnika
TOVARIŠ I AMIGO

Kubanci idu u Ukrajinu. Putin će dobiti 25.000 novih vojnika

Iako specijalna vojna operacija traje tri godine, umjesto par mjeseci kako su najavljivali Siloviki iz Moskve, Putin još uvijek nije naredio opću mobilizaciju. Osim volontera, ruski ratni napori u Ukrajini oslanjaju se na širok i složen spektar ljudstva
Zelenski: Rusi koriste dronove za destabilizaciju Europe
OPTUŽBE

Zelenski: Rusi koriste dronove za destabilizaciju Europe

Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, sugerirao je da bi same ukrajinske snage mogle provokativno koristiti takve dronove kako bi uvukle Europu u rat protiv Rusije
Putin okupio vojni vrh: 'Zauzeli smo 5000 kilometara teritorija u Ukrajini, držimo inicijativu'
TVRDI DA SE UKRAJINCI POVLAČE

Putin okupio vojni vrh: 'Zauzeli smo 5000 kilometara teritorija u Ukrajini, držimo inicijativu'

Putin je naglasio da Kijev pokušava gađati duboko u ruski teritorij, no da to neće pomoći promijeniti situaciju u ratu koji traje duže od tri i pol godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025