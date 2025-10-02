Obavijesti

PORUKA SA SAMITA

Zelenski: Dečki iz Mađarske, prestanite kupovati rusku naftu

Piše hina,
Foto: Leonhard Foeger

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je u utorak na početku sastanka Europske političke zajednice u Kopenhagenu još jače sankcije protiv Rusije i izravno prozvao Mađarsku da prestanu kupovati rusku naftu

“Trebali bismo podržati poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se prestane kupovati rusku naftu... Dečki iz Mađarske to moraju jasno čuti”, rekao je Zelenski obraćajući se čelnicima 50-ak država koji su se okupili na sedmom samitu Europske političke zajednice.

Glavne teme sedmog sastanka Europske političke zajednice su Ukrajina i opća sigurnosna situacija u Europi. Nakon uvodne plenarne sjednice sudionici su nastavili raspravu na nekoliko okruglih stolova usmjerenih na različite aspekte sigurnosne situacije u Europi, uključujući tradicionalne i hibridne prijetnje, ekonomsku sigurnost i migracije. Premijer Plenković sudjeluje na okruglom stolu na temu „Sigurnost i otpornost - tradicionalni i novi izazovi“.

Zelenski je pozvao na još jače sankcije koje trebaju biti usmjerene na ruske prihode od prodaje nafte.   “To mora prestati”, rekao je ukrajinski predsjednik, dodajući da energija iz SAD-a i iz drugih partnera može nadomjestiti ruske energente.

Danska premijerka Mette Frederiksen, domaćica skupa koja zajedno s predsjednikom Europskog Vijeća Antonio Costom supredsjedava skupom, rekla je da ne vidi nikakvih znakova da će “ruski imperijalni snovi stati na Ukrajini”.

“Mir s Rusijom može se postići samo kroz snagu. Moramo ojačati Ukrajinu i oslabiti Rusiju dodatnim sankcijama”, rekla je Frederiksen.

Frederiksen je rekla da ruski predsjednik nije uspio u svom naumu kada je pokrenuo invaziju na Ukrajinu.

“Želio je zauzeti Kijev, srušiti ukrajinsku vladu i razbiti Europu. Danas, skoro četiri godine općeg rata, nakon što je potrošio milijarde dolara žrtvujući tisuće ruskih života, Putin nije uspio ni u čemu od toga. Rat je ruski neuspjeh”, rekla je.

Istaknula je da jačanje vojnih sposobnosti nije dovoljno jer je Rusija pojačala hibridne napade na Europu.

“Suočeni smo s neprijateljem koji koristi sve vrste alata. Jedan dan to su dronovi, drugi dan guraju migrante na granice, ciljaju kritičnu infrastrukturu, borimo se s dezinformacijama čiji je cilj stvoriti nesigurnost i nepovjerenje i pokušati utjecati na demokratske izbore”, rekla je danska premijerka.

Pozvala je na jače djelovanje po pitanju migracija, ističući da je potrebno ojačati granice jer nekontrolirane migracije mijenjaju europska društva, a cijenu plaćaju europski građani.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je da “potpora Ukrajini ne znači potporu za rat, nego za trajni i pravedni mir”.

