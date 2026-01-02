Zelenski: Nadomak smo tomu da dogovorimo prestanak rata, ali ipak ne pod svaku cijenu

Samo smo deset posto udaljeni od sporazuma o završetku rata. No to se neče dogoditi pod svaku cijenu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom novogodišnjem obraćanju.

Rekao je da je mirovni sporazum 90 posto spreman, i da nije riječ tek o pukim brojkama. Za preostalih deset posto naveo je da će odrediti sudbinu mira, Ukrajine i Europe.

