Zelenski: Nadomak smo tomu da dogovorimo prestanak rata, ali ipak ne pod svaku cijenu

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Zelenski: Nadomak smo tomu da dogovorimo prestanak rata, ali ipak ne pod svaku cijenu
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser

Ukrajinski predsjednik tvrdi da je riješeno 90 posto točaka pregovora. Istodobno, napadi ne jenjavaju, a Rusi tvrde da su ukrajinski dronovi ubili barem 24 ljudi koji su se okupili na proslavi nove godine u hotelu i kafiću

Samo smo deset posto udaljeni od sporazuma o završetku rata. No to se neče dogoditi pod svaku cijenu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom novogodišnjem obraćanju.
Rekao je da je mirovni sporazum 90 posto spreman, i da nije riječ tek o pukim brojkama. Za preostalih deset posto naveo je da će odrediti sudbinu mira, Ukrajine i Europe.

