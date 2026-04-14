Obavijesti

News

Komentari 3
'MOŽEMO SUTRA POČETI'

Šušnjar: Spremni smo graditi plinovod prema BiH, ali čekamo konkretne poteze iz Sarajeva

Piše HINA,
Zagreb: Ante Šušnjar obratio se medijima nakon sjednice Vlade | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ulazak američkih investitora daje novi zamah Južnoj plinskoj interkonekciji, dok Hrvatska poručuje da će krenuti u gradnju čim projekt zaživi u BiH.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u utorak u Mostaru da Južna plinska interkonekcija dobiva opravdanje s ulaskom američkih investitora te je najavio da će Hrvatska započeti graditi svoj dio plinovoda čim se projekt započne realizirati s bosanskohercegovačke strane. Na panel raspravi „Energetska suverenost Bosne i Hercegovine – Južna plinska interkonekcija kao strateški iskorak“, održanoj na Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2026., sudionici su istaknuli važnost projekta za energetsku sigurnost i povezivanje te zemlje sa Zapadom.

„Mislim da time (ulaskom američkih investitora) ovaj projekt dobiva potpunu svrhu, jer do sada smo imali prepirke na političkoj razini, bez jasnog komercijalnog interesa“, rekao je ministar Šušnjar. Dodao je kako je s bosanskohercegovačke strane izgrađen plinovod od Zenice do Travnika koji je realiziran prije dvanaest godina, te da „kroz njega ne teče plin“. 

ENERGETIKA Šušnjar: Želimo suradnju s Mađarskom. Jadranski naftovod je sigurna opcija za Mađarsku
Šušnjar: Želimo suradnju s Mađarskom. Jadranski naftovod je sigurna opcija za Mađarsku

"To za Hrvatsku nije prihvatljivo", rekao je ministar. 

Po njegovim riječima, Hrvatska je spremna izgraditi svoj dio plinovoda od Dugopolja od Zagvozda i granice s BiH ali samo ako će vidjeti realizaciju projekta u Bosni i Hercegovini. 

„Mi smo spremni i možemo početi sutra, ali moramo vidjeti i konkretne iskorake s ove strane granice“, istaknuo je. 

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je plinska interkonekcija „strateški interes“ Bosne i Hercegovine i Hrvata u BiH, dodajući da „investitor iz Sjedinjenih Američkih Država znači sigurnost za Bosnu i Hercegovinu“.

SPAŠAVANJE CIJENA Cijene goriva divljaju, Šušnjar: 'Građani neće platiti ovu krizu'
Cijene goriva divljaju, Šušnjar: 'Građani neće platiti ovu krizu'

Otpravnik poslova američkog veleposlanstva u BiH John Ginkel rekao je da se BiH „kreće prema Zapadu“ te da joj je potrebna energetska povezanost. Upozorio je kako 'energetske veze s Istokom nisu pouzdane'.

Član Uprave Plinacroa Boris Bošnjak istaknuo je da Hrvatska može završiti svoj dio projekta za tri do tri i pol godine. Dodao je da će i novi plinovod kojim bi se BiH trebala povezati na hrvatski plinski sustav graditi tako da podržava transport vodika, biometana i CO2. 

U Sarajevu je za sutra zakazana sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojoj bi trebale biti usvojene izmjene Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji. Tim izmjenama kao nositelj projekta predviđa se američka kompanija AAFS, koja bi trebala dobiti koncesiju za izgradnju plinovoda, uvoz plina i upravljanje plinskim sustavom.

ISPORUKA NAFTE Šušnjar o dogovoru Mađarske i SAD-a: 'To je dobar posao...'
Šušnjar o dogovoru Mađarske i SAD-a: 'To je dobar posao...'

Izmjene su predložene nakon protivljenja hrvatskih predstavnika u BiH da taj posao obavlja BH-Gas, javna kompanija sa sjedištem u Sarajevu u kojoj nema zaposlen nijedan Hrvat.

Predviđeno je i da se na marginama Summita triju mora u Dubrovniku, uz nazočnost američkih dužnosnika, potpiše dokument između Hrvatske i BiH o plinskom povezivanju. Realizacijom projekta Južne plinske interkonekcije BiH bi dobila opskrbu plinom novim pravcem iz LNG terminala na Krku. BiH trenutačno dobiva ruski plin posredstvom Turskog plinskog toka. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao
Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji
AFERA DINAMO 2

Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji

Optužnica, podignuta sredinom veljače, navodi da je Jeličić u travnju 2016. kao svjedok u kaznenom postupku lagao...
BLOKADA HORMUZA: SAD tvrdi da ni jedan brod nije prošao. Xi: 'Svijet nazaduje prema džungli'
IZ MINUTE U MINUTU

BLOKADA HORMUZA: SAD tvrdi da ni jedan brod nije prošao. Xi: 'Svijet nazaduje prema džungli'

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026