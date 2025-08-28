Obavijesti

NAJMANJE OSAM MRTVIH

Zelenski nakon strašnog napada: Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zelenski nakon strašnog napada: Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola
Foto: Thomas Peter

"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenski na X-u.

U ruskom napadu na Kijev u noći na četvrtak poginulo je najmanje osam ljudi, među kojima i dijete, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski koji kaže da Rusija bira "nastavak ubijanja umjesto okončanja rata".

"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenski na X-u.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
46
Foto: Thomas Peter

Zelenski je kazao da su u napadu i deseci ranjeni. "Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.

Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, dodao je, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.

U velikom ruskom napadu na Kijev tijekom noći sa srijede na četvrtak poginule su najmanje tri osobe, od čega jedno dijete, a najmanje je 12 ozlijeđenih.
