Zelenski nakon strašnog napada: Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola

U ruskom napadu na Kijev u noći na četvrtak poginulo je najmanje osam ljudi, među kojima i dijete, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski koji kaže da Rusija bira "nastavak ubijanja umjesto okončanja rata".

"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenski na X-u.

Zelenski je kazao da su u napadu i deseci ranjeni. "Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.

Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, dodao je, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.