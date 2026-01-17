Obavijesti

AKTIVNO RADE NA TOME

Zelenski: 'Naši predstavnici idu u SAD na dogovor o uvjetima za mirovni sporazum s Rusijom'

Zelenski: 'Naši predstavnici idu u SAD na dogovor o uvjetima za mirovni sporazum s Rusijom'
Foto: Jonathan Ernst

Kijev se nada da će biti "više jasnoće na dokumentima koje smo pripremili s američkom stranom i po pitanju ruskog odgovora na sav odrađeni diplomatski napor", napisao je Zelenski na Telegramu

Ukrajinski pregovarači putuju u Sjedinjene Države kako bi razjasnili uvjete mogućeg mirovnog sporazuma s Rusijom, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u petak nakon opaski američkog predsjednika Donalda Trumpa da Kijev opstruira okončanje rata.

Ukrajinski tim aktivno surađuje s predstavnicima američkog predsjednika, "unatoč svemu", rekao je Zelenski na društvenim mrežama, dodavši da se sastanci planiraju za iduće dane.

U izaslanstvu je tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov, novi predstojnik Zelenskova ureda Kirilo Budanov i zastupnik David Arahamija.

ČESTI UDARI NA INFRASTRUKTURU Zelenski proglašava izvanredno stanje zbog energetike, u video poruci kritizirao Vitalija Klička
Zelenski proglašava izvanredno stanje zbog energetike, u video poruci kritizirao Vitalija Klička

Kijev se nada da će biti "više jasnoće na dokumentima koje smo pripremili s američkom stranom i po pitanju ruskog odgovora na sav odrađeni diplomatski napor", napisao je Zelenski na Telegramu.

Ukrajinski čelnik nedavno je objavio da je bilateralni dokument sa SAD-om o sigurnosnim jamstvima za njegovu zemlju "90% spreman" za finalizaciju s Trumpom.

To slijedi nakon tjedana pregovora koje je inicirao američki predsjednik u svrhu okončanja rata, koji je započeo kad je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na susjednu zemlju u veljači 2022. godine.

Američka strana razgovara i s Ukrajinom i europskim saveznicima, kao i s Moskvom, no trenutačno nema izravnih mirovnih pregovora između zaraćenih zemalja, koje nastavljaju napade.

