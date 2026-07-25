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OPTUŽBE ZA NARKOMANIJU

Zelenski: Ne, nisam uzimao kokain s Macronom

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski: Ne, nisam uzimao kokain s Macronom
Foto: Benoit Tessier
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Glasine o tome da  Zelenski uzima droge A kategorije s gospodinom Macronom pojačao je Tucker Carlson

Volodimir Zelenski negirao je da je uzimao kokain s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u bizarnom intervjuu s Trumpovom influencericom Laurom Loomer koja je donedavno tvrdila da su u Kijevu nacisti, pa se prosula pepelom i rekla da je bila žrtva ruske propagande.

Laura Loomer, bliska saveznica Donalda Trumpa i gorljiva teoretičarka zavjere, otputovala je kako bi se sastala s ukrajinskim predsjednikom i svjedočila utjecaju rata u Kijevu, nakon što je posljednje tri godine umanjivala značaj ruske invazije.

Loomer koja ima dva milijuna pratitelja na X-u, prethodno je Ukrajinu nazvala „zemljom punom nacističkih apologeta” i tvrdila da ih vodi „apologet džihada”. Međutim, ova tvrdokorna desničarska aktivistica promijenila je svoj stav posljednjih mjeseci i sastala se s gospodinom Zelenskim u Marijinskoj palači, poručivši mu: „Shvatila sam da me prevarila ruska propaganda i počela sam vjerovati u mnoge neistinite stvari o Ukrajini.”

Glasine o tome da  Zelenski uzima droge A kategorije s gospodinom Macronom pojačao je Tucker Carlson, još jedna istaknuta figura američke desnice koja je 2024. godine obavila intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Upitan o toj priči, ukrajinski čelnik se nasmijao i odgovorio: „Naravno da ne”.

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