Zelenski: Ne trebaju mi povijesna sra*a. Znam o Rusiji više nego Putin o Ukrajini

Pregovori u Ženevi su naglo prekinuti u srijedu, nakon što je predvodnik ruskog pregovaračkog tima Vladimir Medinski naprasno napustio Švicarsku. Za razliku od Abu Dhabija gdje su barem dogovorili razmjenu zarobljenika, čini se da je Ženeva bila pucanj u prazno.

Rusi su poznati da pregovore odugovlače tiradama o povijesti Ukrajine i Rusije umjesto da pregovaraju o tekućim pitanjima. Sudeći po objavi Zelenskog na X-u izgleda da je to bio slučaj i u Ženevi.

- Ne trebaju mi nikakva povijesna sranja da završim ovaj rat i prijeđem na diplomaciju. Jer to je samo taktika odugovlačenja. Pročitao sam ništa manje povijesnih knjiga nego Putin. I puno sam naučio. Znam više o njegovoj zemlji nego što on zna o Ukrajini. Jednostavno zato što sam bio u Rusiji – u mnogim gradovima. I tamo sam poznavao mnogo ljudi. On nikada nije bio u Ukrajini toliko puta. Bio je samo u velikim gradovima. Ja sam išao u male gradove. Od sjevera do juga. Posvuda. Znam njihov mentalitet. Zato ne želim gubiti vrijeme na sve te stvari. Radi se o njima. Oni su odlučili imati takav sustav. Rusi su odlučili promijeniti sebe. Rusi su odlučili da im treba novi car. Na njima je - objavio je Zelenski na X-u.

- Tu je i sigurnost. Protiv nas se vodi veliki rat. Ovo su naši životi. Jedino o čemu želim razgovarati s njim jest to da mislim kako to trebamo riješiti na najuspješniji način. Mislim na to da ovaj rat treba brzo završiti. Zato želim razgovarati samo o takvim stvarima - zaključio je.