NIJE BILO ŽRTAVA

Dijelovi palog ruskog drona oštetili objekt u Rumunjskoj

Piše HINA,
Foto: INQUAM PHOTOS/George Calin

Napetosti su porasle duž istočnog boka Europe posljednjih mjeseci nakon što su sumnjivi ruski dronovi prekršili zračni prostor nekoliko država NATO-a

U Rumunjskoj su nađeni dijelovi drona u jugoistočnom gradu Galatiju nakon noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, pri čemu su oštećeni električni stup i pomoćni objekt uz kuću, priopćilo je ministarstvo obrane. Nije bilo žrtava, priopćilo je ministarstvo.

Rumunjska, članica NATO-a i Europske unije, dijeli kopnenu granicu dugu 650 km s Ukrajinom i više puta je svjedočila tome kako ruski dronovi narušavaju njezin zračni prostor dok Moskva napada ukrajinske luke s druge strane rijeke Dunava.

Premda su fragmenti dronova često padali na teritorij Rumunjske, u subotu je prvi put oštećena imovina.

- Ministarstvo obrane oštro osuđuje neodgovorne postupke Ruske Federacije i naglašava da oni predstavljaju novi izazov regionalnoj sigurnosti i stabilnosti u području Crnog mora. Takvi incidenti pokazuju nedostatak poštovanja Ruske Federacije prema normama međunarodnog prava i ne ugrožavaju samo sigurnost rumunjskih građana, već i kolektivnu sigurnost NATO-a - navodi se u izjavi ministarstva.

Dva borbena zrakoplova Eurofighter Typhoon - dio britanske misije zračnog nadzora u Rumunjskoj - podignuta su kako bi pratila napad iz zraka, što je standardni postupak. Stanovnici susjedne županije Tulcea također su upozoreni da se sklone.

Napetosti su porasle duž istočnog boka Europe posljednjih mjeseci nakon što su sumnjivi ruski dronovi prekršili zračni prostor nekoliko država NATO-a.

Rumunjski zakon dopušta rušenje dronova tijekom mirnodopskog vremena ako su ugroženi životi ili imovina, ali to još nije učinjeno.

Ministar obrane Radu Miruta u petak je rekao da će američki sustav za borbu protiv dronova, pokretan umjetnom inteligencijom, biti integriran u nacionalne sustave protuzračne obrane za nekoliko dana nakon završnih testova.

Sustav Merops, koji je razvio Project Eagle - američka tvrtka koju podržava bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt - mogao bi se suprotstaviti prijetnjama dronovima duž rijeke Dunav, rekao je Miruta.

Poljska već koristi sustav na istočnom krilu NATO-a.

