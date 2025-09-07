Zelenski o žestokom ruskom bombardiranju Ukrajine: Vladimir Putin testira svijet!

Volodimir Zelenski na platformi X komentirao je dosad najveći ruski zračni napad na Ukrajinu.

- Važno je da smo danas vidjeli širok odgovor partnera na ovaj udar. Jasno je da Rusija pokušava nanijeti bol Ukrajini još drskijim napadima. To je jasan znak da Putin testira svijet – hoće li to prihvatiti ili trpjeti - objavio je Volodimir Zelenski.

- Zato izjave državnih čelnika i institucija moraju biti potkrijepljene snažnim potezima – sankcijama protiv Rusije i pojedinaca povezanih s Rusijom, visokim carinama i drugim ograničenjima trgovine s Rusijom. Njihovi se gubici moraju osjetiti. To je ono što uistinu uvjerava - dodaje Zelenski.

- Još jedno je jednako važno – naše sposobnosti dugog dometa. Putin ne želi pregovore, očito se skriva od njih, zato su nestašice goriva u Rusiji i druge gospodarske poteškoće logičan odgovor na odbijanje prekida vatre ili sastanka na razini čelnika - poručio je Zelenski.

Rusija je izvela najveći zračni napad na Ukrajinu od početka rata. Ispaljeno je oko 800 dronova i projektila, a prvi put je oštećena i zgrada ukrajinske vlade u Kijevu. U napadima je ubijeno najmanje četvero civila, uključujući i dvomjesečno dijete. Preko 40 ljudi je ranjeno.