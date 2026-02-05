Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Zelenski otkrio brojke. Evo koliko je vojnika poginulo

Piše Filip Sulimanec,
Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Stvarni broj mogao bi biti i veći, budući da su informacije o broju poginulih vrlo osjetljive i utječu na mora

Broj ukrajinskih vojnika poginulih na bojištu tijekom četiri godine rata s Rusijom iznosi 55.000, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je tu brojku iznio u intervjuu za francusku televiziju France 2 u srijedu. Dodao je i da se velik broj ljudi službeno vodi kao nestao.

Iako i Kijev i Moskva redovito objavljuju procjene gubitaka suprotne strane, nerado iznose detalje o vlastitim gubicima. Ipak, BBC je potvrdio imena gotovo 160.000 ljudi poginulih boreći se na ruskoj strani u Ukrajini.

Heavily damaged thermal power plant in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Američki predsjednik Donald Trump predvodi napore za okončanje rata koji je započeo punom ruskom invazijom na susjednu zemlju 22. veljače 2022. Posljednji put Zelenski je iznio podatke o ukrajinskim žrtvama u prosincu 2024., kada je broj poginulih procijenio na 43.000.

U intervjuu za francusku televiziju rekao je: „U Ukrajini je službeni broj vojnika poginulih na bojištu – bilo profesionalnih ili mobiliziranih – 55.000.“

Službeni broj poginulih koji navodi Zelenski znatno je manji od ukupnih gubitaka Ukrajine. Kako je i sam rekao, „velik broj ljudi“ vodi se kao nestao.

Prije šest mjeseci ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova evidentiralo je više od 70.000 ljudi kao službeno nestale – i vojnike i civile – no razrada tih podataka nikada se ne objavljuje.

Stvarni broj mogao bi biti i veći, budući da su informacije o broju poginulih vrlo osjetljive i utječu na moral. Diljem Ukrajine vojni grobovi istaknuti su na svim grobljima – obilježeni plavo-žutim državnim zastavama. Na nadgrobnim spomenicima često je ugravirana slika vojnika u uniformi.

