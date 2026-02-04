Obavijesti

BEZ DOGOVORA

Završio prvi dan pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju

Piše HINA,
Završio prvi dan pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju
Foto: UAE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Razgovori uz posredovanje SAD-a prekinuti su kasno navečer i nastavljaju se u četvrtak, dok su ruske snage istodobno napale tržnicu na istoku Ukrajine. Kijev i Moskva ostaju duboko podijeljeni oko teritorija.

Ukrajinski i ruski pregovarači završili su u srijedu u Abu Dhabiju prvi dan razgovora uz posredovanje SAD-a.

Do dvodnevnog sastanka došlo je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da je Rusija iskoristila prošlotjedno 'energetsko' primirje da bi obnovila zalihe naoružanja i u utorak napala Ukrajinu rekordnim brojem balističkih raketa.

Izvor je Reutersu izjavio da su razgovori prekinuti u srijedu navečer i da će se nastaviti u četvrtak.

Fotografije koje je ranije tijekom dana objavilo ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata prikazuju tri delegacije kako sjede oko stola u obliku slova U, s američkim dužnosnicima u sredini, uključujući posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov je uoči sastanka rekao da će se timovi sastati u odvojenim grupama i raspravljati o specifičnim temama, a zatim se okupiti u širem sastavu.

Ubrzo nakon početka sastanka, ruske snage pogodile su kazetnim bombama prepunu tržnicu na istoku Ukrajine ubivši najmanje sedmero i ranivši 15 ljudi, objavio je guverner Donecka Vadim Filaškin.

Trumpova administracija vrši pritisak na Kijev i Moskvu da pronađu kompromis kako bi se okončao četverogodišnji rat, ali dvije strane ostaju jako udaljene po ključnim točkama unatoč nekoliko rundi razgovora s američkim dužnosnicima.

Najosjetljivija pitanja su zahtjevi Moskve da Kijev odustane od teritorija koji još uvijek kontrolira i sudbina nuklearne elektrane Zaporižje, najveće u Europi, koja se nalazi na području pod ruskom okupacijom.

Moskva želi da Kijev povuče svoje trupe iz cijele Donecke regije, uključujući pojas jako utvrđenih gradova koji se smatraju jednom od najjačih ukrajinskih obrana, kao preduvjet za bilo kakav dogovor.

Ukrajina je rekla da sukob treba zamrznuti duž trenutne linije fronta i odbacila je svako jednostrano povlačenje svojih snaga.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u srijedu da će se ruske trupe nastaviti boriti sve dok Kijev ne donese "odluke" koje bi mogle okončati rat. Rusija trenutno okupira oko 20 posto ukrajinskog nacionalnog teritorija, uključujući Krim i dijelove istočne regije Donbas zauzete prije invazije 2022. Analitičari kažu da je Rusija od početka 2024. zauzela oko 1,5 posto ukrajinskog teritorija.

"Rusija ne pobjeđuje u ratu protiv Ukrajine", rekao je u utorak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha za online medij Liga, tvrdeći da Moskva plaća visoku cijenu u smislu žrtava na bojnom polju i ekonomske štete za male teritorijalne dobitke.

Ankete pokazuju da se većina Ukrajinaca protivi sporazumu kojim se Rusiji Moskvi daje više teritorija. Stanovnici Kijeva rekli su u srijedu Reutersu da su skeptični da će novi krug pregovora donijeti bilo kakve veće pomake.

Prvi krug pregovora održan je prošlog mjeseca u UAE-u.

